Землетрясение ощущали жители юга Таджикистана сегодня утром. Интенсивность подземных толчков в эпицентре достигала 5 баллов.

12 декабря в 07:05 часов по местному времени на территории Таджикистана произошло землетрясение, сообщили «АП» в Геофизической службе Академии наук Таджикистана,

Эпицентр подземных толчков находился в 115 километрах юго-восточнее Душанбе – в 6 км от города Куляб.

«Интенсивность землетрясение в эпицентре составила 5 баллов, в Кулябе – 4 балла, а в Душанбе толчки практически не ощущались», - добавили в Службе.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в глубине 47 километров на территории Таджикистана в 12 км южнее города Куляб. Магнитуда в эпицентре составила 4,5.