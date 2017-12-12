Двое мужчин и женщина были задержаны спецслужбами Афганистана два месяца назад. Сейчас они находятся уже в Душанбе, против них возбуждено уголовное дело по статье "Наёмничество".

Граждане Таджикистана 34-летная жительница Муминабадского района Сафаргул Одинаева, ее пятилетний сын по имени Умар, 33-летний житель города Гиссар Хушнуд Махсумов и 31-летний житель Душанбе Джамолиддин Хасанов были задержаны спецслужбами Афганистана по подозрению в причастности к терроризму более двух месяцев назад, сообщил «АП» источник в силовых структурах Таджикистана.

«Задержанные на прошлой неделе были переданы Таджикистану, - сообщил источник, - пятилетний Умар передан родителям своей матери».

В отношении экстрадированных, которые содержатся в СИЗО в Душанбе, возбуждено уголовное дело по статье 401 (наёмничество) УК РТ.

На сегодняшний день выяснено, что задержанные попали в Афганистан транзитом через Россию и Иран. Афганские спецслужбы изъяли у них фальшивые афганские паспорта.

Источник от дальнейшего комментария данного факта воздержался.

Напомним, по итогам таджикско-афганских переговоров, прошедших 10 мая прошлого года в Душанбе в рамках официального визита президента Афганистана Мухаммада Ашрафа Гани, было подписано Соглашение об экстрадиции.

Соглашение определяет порядок экстрадиции и содержания граждан во временных изоляторах, условия экстрадиции, конфискации имущества, полученного незаконным путем и другие аспекты.

Согласно официальным данным, большинство афганцев, которые содержатся в таджикских тюрьмах, осуждены за незаконный оборот наркотиков и незаконное пересечение государственной границы. В то же время, граждане Таджикистана, содержащиеся в тюрьмах Афганистана, в большинстве своем осуждены за преступления террористического и экстремистского характера.