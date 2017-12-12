Минобороны две недели назад заявило о полном выполнении армейского призыва осень-2017, указывая, что молодежь стала более патриотичной и незаконных методов давно уже нет. Но что происходит по ту сторону официальных рапортов и патриотичных телесюжетов о «священном долге перед родиной»?

С начала октября стартовал осенний призыв в ряды Вооруженных Сил Таджикистана, который традиционно должен был завершиться 30 ноября.

24 ноября начальник пресс-центра Минобороны Фаридун Махмадализода в интервью «АП» заявил, что военные комиссариаты и государственные призывные комиссии Таджикистана за семь дней досрочно отчитались о полном выполнении плана осеннего призыва.

О досрочном выполнении плана призыва Минобороны объявляет не в первый раз. В прошлогодний осенний призыв он был выполнен еще раньше - 21 ноября.

…Молодые люди в Таджикистане заранее готовятся к призывной кампании. Одни готовят себя морально и физически и охотно идут отдавать долг родине, другие поступают в вузы или вовсе подаются в трудовую миграцию. А вот остальная часть надеется на «авось», вдруг пронесет…

Отказалось ли оборонное ведомство от облав и поставлено ли то самое военно-патриотическое воспитание молодежи на должном уровне?

По данным Минобороны, ряды Вооружённых Сил Таджикистана ежегодно пополняются примерно на 15-16 тыс. человек. В стране насчитывается более 600 тыс. молодых людей призывного возраста, который согласно Закону «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» установлен в границах от 18 до 27 лет. Около 150 тысяч из них имеют право на отсрочку или освобождение от призыва, так как непригодны для прохождения армейской службы, ещё около 100 тысяч находятся на заработках за пределами страны.

История одной облавы со счастливым концом

Стабильно два раза в год, весной и осенью, таджикские СМИ пишут о случаях, когда молодые ребята попадают в облавы. В этих же публикациях приводятся заявления ответственных структур о том, что они не имеют к этим облавам никакого отношения.

Пятого декабря на сайте akhbor.com был опубликован видеосюжет под названием «Облава в Гиссаре», где видно, что в дневное время более десяти человек в штатском, двое в милицейской и военной форме силком ведут молодого парня через дорогу в микроавтобус. Юноша пытается сопротивляться, но численное превосходство «охотников» не дает ему никаких шансов.

Автор сюжета уверяет, что это «облава» на призывников.

Между тем оборонное ведомство не первый год говорит о том, что армейский призыв проходит без проблем и эксцессов и в их адрес не поступало ни одного обращения или жалобы от призывников и их родных. Родители призывников и правозащитники говорят об обратном.

Одну из таких историй «АП» рассказал Абдулло, житель одного из районов республиканского подчинения.

- Мой двадцатилетний сын учится на заочном отделении одного из столичных вузов. Учитывая плохое материальное положение семьи, он работает на рынке. Как-то он поехал в столицу на занятия и вечером не вернулся. Его телефон был выключен. Мы с супругой обзвонили его друзей, знакомых, больницы и морги. Обошли местный отдел милиции и военкомат, но нигде его не было. На следующий день я приехал в столицу. В вузе, где он учился, сказали, что вчера был на занятиях, а сегодня не пришел. Я обошел все больницы, отделы милиции но не нашел сына.

Потом в поисках своего сына Абдулло обошел все столичные военкоматы, у дверей которых толпились другие родители, которые также искали своих детей.

- Но я не был уверен, что его могли забрать в военкомат. У моего сына плоскостопие, и военно-врачебная комиссия нашего райвоенкомата его отбраковывает как негодного к строевой службе уже не первый год…

По словам Абдулло, один из его новых знакомых посоветовал посетить военкомат города Вахдата. «Столица план призыва выполнила. Сейчас военкомат Вахдата приезжает в Душанбе за молодежью. Поинтересуйтесь там», - сказал мужчина.

- Поехал в Вахдат. У военкомата было очень много людей, примерно полторы сотни мужчин и женщин, которые искали своих сыновей. Я с трудом пробился к входу и поинтересовался, не привозили ли сюда моего сына. Спустя час ожиданий мне все-таки сказали, что он здесь.

«Прощание славянки» для глухонемого

По словам Абдулло, за час ожидания к воротам вахдатского военкомата несколько раз подъезжал «мерседес» с молодыми людьми. Заехав на территорию, он пустым снова уезжал за очередной партией.

- За полдня ожидания я решил передать сыну что-то поесть, ведь он, наверное, со вчерашнего дня был там, - рассказывает мужчина. - Я купил лепешку и четыре горячие самбусы. С трудом пришлось снова пробираться к главным дверям. На входе человек в камуфлированной форме сказал: «Давай свою еду, я передам». Я спросил: «А где гарантия, что вы передадите именно ему?». Потребовал увидеть своего сына. Мне позволили зайти.

В помещении, где проходила врачебная комиссия, стояли щуплые пацаны. Как оказалось, один даже вовсе оказался глухонемым. В толпе я все-таки нашел сына. Отдал ему принесенные самбусы, он поделился с рядом стоящими ребятами.

По словам сына, он поздно вышел с занятий и остался ночевать у однокурсника, утром по пути на занятия его подобрал тот самый «мерседес». Врачебная комиссия признала его годным. Я обратился к сотрудникам военкомата, указав, что я не против того, чтобы он служил, но у него плоскостопие и, тем более, он проживает в другом городе. На что мне ответили: «Не надо врать, врачи признали его годным, значит, пойдет служить. И какая разница с какого города? У нас одна армия, одна родина, и не надо тут разводить местничество».

Его невозможно было переспорить. Спешно формировали группы из «годных», отсеивали только людей с явными физическими недостатками.

Да, я забыл про глухонемого. Его пытались заставить заговорить. Не знаю, что с ним произошло, может он служит сейчас где-то на дальней заставе…

Хэппи-энда бы не было без прокурора

По словам Абдулло, в истории с его сыном все решилось быстро.

- Сына отправили в одну из частей в Хатлонской области. Я, как человек, отслуживший срочную службу в Советской армии, не понаслышке знаю об армии, - говорит он. - Мы с супругой посещали эту часть. Она на удивление оказалась образцовой, наверное благодаря умело поставленной работе командира части. Перед окончанием курса молодого бойца у сына разболелись ноги, появились отеки, и он не в состоянии был ходить. Узнав об этом, я немедленно обратился в военную прокуратуру. Парня доставили в Душанбе; в госпитале подтвердили, что, действительно, он негоден к строевой службе, и комиссовали. Но сколько пришлось пережить и ему самому, и нам, родителям! Неужели нельзя нормально проводить медкомиссии?

Хорошо, не можете привлекать по-человечески в армию, отлавливаете на улицах, но хотя бы дайте юношам возможность позвонить родителям, чтобы они не беспокоились! Армия ведь не тюрьма, и призывник не преступник, - возмущается Абдулло.

Только один из шести при погонах

По мнению правозащитников, многие солдаты оказываются в таджикской армии незаконно. Военные объясняют облавы нехваткой «голов» для выполнения плана, указывая на массовую миграцию. Кроме этого, по мнению экспертов, военно-врачебные комиссии по указанию местных властей закрывают глаза на болячки призывников, вследствие чего в войска попадают не совсем здоровые молодые люди.

Дилрабо Самадова, руководитель «Офиса гражданских свобод», говорит, что призывные комиссии являются гражданскими органами, из шести его членов только один является военнослужащим, однако сама комиссия проходит в здании военного комиссариата, делая доступ к членам комиссии невозможным.

- Чем прозрачнее и доступнее будет призывающий орган, тем больше доверия у народа будет к этому органу, - считает она.

По словам Самадовой, необходимо строго соблюдать процедуры призыва, представителям правоохранительных органов не стоит отвечать нарушением на нарушения со стороны призывников. Также необходимо привлекать граждан к ответственности в соответствии с законом.

- Произвол и безнаказанность органов, проводящих призыв, уменьшает доверие народа к армии в целом, - говорит собеседница.

Причины и следствие

Эксперты уверены, что облавы направлены прежде всего на выполнение ежегодного плана по призывникам. А для его выполнения без давления, задержаний и нарушений - нужно сделать армию более привлекательной для молодежи.

- После прямого указания президента страны отказаться от незаконных методов призыва фактов «облавы» стало меньше, но они не исчезли вовсе, - говорит ветеран Вооруженных сил, председатель ОО «Родительский союз солдат» Согдийской области Музаффар Бабаджанов. - Например, за 2017 год в нашу общественную организацию обратилось более десятка граждан.

Бабаджанов задается вопросом: почему юноши уклоняются от призыва в армию?

- Основными причинами уклонения от призыва являются слабое военно-патриотическое воспитание юношей, молодежи со школьной скамьи, слабая учебно-материальная база допризывной подготовки в школах, сокращение уроков по допризывной подготовке в школах, падение престижа службы в армии, в том числе из-за случаев неуставных отношений, которые калечат молодых солдат, а иногда приводят к их смерти.

По мнению Бабаджанова, хотя военная прокуратура и Минобороны принимают меры по отношению к тем, кто виноват (например, в одной воинской части Минобороны из-за смерти солдата в результате неуставных взаимоотношений были уволены практически все офицеры, имеющие отношение к этому факту), этого недостаточно.

- Например, по различным данным только за 2015–2017 годы в армии по различным причинам, в том числе и из-за неуставных взаимоотношений, погибло тринадцать солдат-срочников. Здесь необходимо отметить и недостаточную морально-психологическую подготовку офицеров и прапорщиков, не умеющих выявлять нездоровый климат в воинском коллективе и изменять ситуацию, своим примером сплачивать своих бойцов, - говорит Бабаджанов.

Не подержанная альтернатива

Правозащитники много лет указывают на необходимость принятия закона об альтернативной гражданской службе.

По словам Бабаджанова, на альтернативную гражданскую службу должны идти те, кто по различным причинам (по состоянию здоровья, семейному положению и т.д.) не может пройти воинскую.

- Альтернативная гражданская служба не должна быть привлекательной, ее срок должен превышать сроки военной службы примерно в полтора раза.

Под альтернативной службой понимается работа на предприятиях во благо государства или же денежная компенсация за отказ нести военную службу.

- Альтернативная служба практически не требует никаких материальных затрат. Созданная в Согдийской области общественная организация «Родительский союз солдат» совместно с Офисом гражданских свобод еще в 2014-2015 годах, изучив опыт Киргизии и Молдовы, подготовила и направила свой вариант проекта закона об альтернативной службе в Минюст, парламент и Минобороны страны, но эта идея поддержки не нашла, – говорит Музаффар Бабаджанов.

На госслужбу только после армии

Офицер Вооруженных сил Анвар Исмаилов уверен, что проблему может решить повышение уровня допризывной подготовки в школах и других средних учебных заведениях.

- Например, в 80-е годы выпускников средних специальных учебных заведений отбирали на службу в основном в погранвойска – говорит он. - Необходимо постановить, чтобы в вузы на особо престижные специальности принимали только после прохождения военной службы.

Также он считает, что и на государственную службу, в том числе во все правоохранительные органы и профильные учебные заведения, нужно принимать только после прохождения срочной военной службы.

Эксперт предлагает установить срок военной службы в один год. Причем сохранить два призыва в год, а не как в Узбекистане - один раз в год. Это позволит менять личный состав наполовину, а не на четверть, как сейчас.

- Сокращение сроков военной службы, на мой взгляд, не только улучшит качество и подготовку призывников, но и уменьшит уровень насилия среди военнослужащих и отчасти решит проблему неуставных отношений – говорит Исмаилов.

Между тем Бабаджанов отмечает и другую проблему.

- Сыновья большинства должностных лиц уклоняются от призыва на военную службу. Все, включая сыновей госслужащих, должны проходить военную службу. Почему наш президент служил, а сын чиновника не будет служить? - возмущается собеседник.

Как оказалось, несмотря на все заверения Минобороны о канувших в Лету незаконных методах призыва в армию, они все еще имеют место. По мнению Абдулло, истории «отловленных» военкоматами имеют много общего, в частности эти призывники близки по социальному статусу. Каждый из его новых знакомых «по несчастью» указывал, что «охотники» ловят только людей слабых, не способных постоять за себя, студентов из небогатых семей, детей мелких служащих и дехкан и, несомненно, больных, которые не могут даже убежать или спрятаться…