В Нью-Йорк 11 декабря состоялась церемония подписания совместного Заявления об установлении дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Ямайкой.

Совместное Заявление подписали постоянные представители Республики Таджикистан и Ямайки при ООН Махмадамин Махмадаминов и Куртенай Раттрай, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

После приобретения государственной независимости Таджикистан стал полноправным членом международного сообщества, и сегодня республику официально признала 151 страна мира, а со 126 из них установлены дипломатические отношения.

Республика Таджикистан является активным членом 51 организации.