Страна: США

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Режиссер: Райан Джонсон

Актеры: Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Адам Драйвер,Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Оскар Айзек, Энди Серкис, Лупита Нионго, Донал Глисон, Энтони Дэниелс

Премьера в Душанбе: 14 декабря, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

Новая история о противостоянии света и тьмы, добра и зла начинается после гибели Хана Соло. В Галактике, где Первый Орден и Сопротивление яростно сражаются друг с другом в войне, героиня Рей пробудила в себе Силу. Но что произойдет, когда она встретится с единственным оставшимся в живых рыцарем-джедаем — Люком Скайуокером?



Кайло Рен перешел на Темную сторону Силы и убил собственного отца, заняв высокую позицию в Первом Ордене. Но куда приведут его неуемные амбиции, подаренные по наследству грозным дедом Дартом Вейдером? Ситуация обострится еще больше, когда мать Кайло, лидер Сопротивления Лея, вместе с По, Финном и BB-8 приступит к новой миссии.