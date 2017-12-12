Мособлсуд оставил без изменения решение о депортации бывшего руководителя ликвидированного движения «Таджикские трудовые мигранты» Каромата Шарипова, отклонив апелляционную жалобу защитника прав мигрантов, сообщают СМИ России.

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Ранее суд признал Шарипова виновным по части 3.1 статьи 18.8 КоАП (нарушение иностранцем режима пребывания в России, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих его право на пребывание или проживание в России).

Таким образом, как сообщает Росбалт, решение Люберецкого суда от 30 ноября считается вступившим в силу.

Сам Шарипов в настоящее время пребывает в Центре временного содержания иностранных граждан в Егорьевске, и на заседании суда не присутствовал.

Судья отклонила ходатайство адвоката Александры Медведевой о переносе заседания, чтобы обеспечить явку в суд ее доверителя.

Представитель Шарипова настаивала, что общественник получил в 2008 году российский паспорт на законных основаниях — тогда он получал его уже второй раз, поскольку ему исполнилось 45 лет. Она также отмечала, что Шарипов получил паспорт после службы в российских Вооруженных Силах, его дети имеют российскиое гражданство, а сам Шарипов платил налоги в российскую казну.

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В начале октября сотрудник полиции города Люберец изъял паспорт у Шарипова после проверки законности получения российского гражданства. 30 ноября Люберецкий городской суд принял решение о выдворении Шарипова из России. 

Один из последних скандалов, связанных с Шариповым, произошел осенью текущего года: 21 сентября жители столичного Люблино стали свидетелями массовых беспорядков, которые устроили сотни мигрантов из Таджикистана, разозленные новостью о расправе над своим земляком в ТЦ «Москва».

Тогда общественник пригрозил устроить 100-тысячный «таджикский Майдан» в Москве.