В декабре 2017 года широкое распространение получили видео и фотографии с умирающим белым медведем, опубликованные National Geographic и фотографами Полом Никленом и Кристиной Миттермейер. Многие — и в первую очередь сами авторы — связали смерть медведя с глобальным потеплением. «Медуза» рассказала о работе фотографов и о дискуссии, которую она вызвала.

Пол Никлен и Кристина Миттермейер — фотографы и биологи, основатели организации SeaLegacy, которая освещает проблемы морской экологии с помощью фото- и видеопроектов. SeaLegacy, согласноофициальному сайту, объединяет «известных фотографов, авторов фильмов и рассказчиков, которые работают от лица океанов». «Работая на стыке охраны природы и науки, SeaLegacy строит мосты между научными данными и человеческими эмоциями», — говорят о себе в организации.

5 декабря Никлен опубликовал в инстаграме ролик, на котором очень худой белый медведь ищет еду среди мусора; видео сопровождает печальная музыка. Фотограф написал, что его коллеги по SeaLegacy снимали медведя сквозь слезы, и что эта сцена до сих пор преследует его. «Когда ученые говорят о вымирании белых медведей в течение ста лет, я думаю о смерти 25-тысячной популяции. <…> Правда в том, что если Земля продолжит нагреваться, мы потеряем медведей и всю полярную экосистему», — написал он.

За неделю видео посмотрели почти полтора миллиона раз в его инстаграме, более восьми миллионов раз — в твиттере National Geographic и почти 24 миллиона раз в фейсбуке издания.

Ролик был снят в августе 2017 года во время экспедиции SeaLegacy на Баффинову Землю в Канадском арктическом архипелаге. Первое фото медведя Пол Никлен опубликовал еще тогда, написав, что не стал близко подходить к нему, чтобы тот не тратил последние силы на то, чтобы избежать встречи с людьми. Как рассказал фотограф изданию The New York Times, из-за эмоционального отклика на снимок в инстаграме через два дня они вернулись на это место и сняли новый материал.

На вопросы о том, могли ли они помочь медведю, Никлен и Миттермейер отвечают отрицательно. «Мы не путешествуем с транквилизаторами и с сотнями килограммов мяса тюленей», — отметил Никлен. Кроме того, кормить белых медведей в Канаде запрещено.

Белые медведи питаются, охотясь на тюленей с морских льдин, но в этой части Канадского арктического архипелага летом льда нет — поэтому медведи живут за счет запасов жира, накопленных зимой. С глобальным потеплением лед тает все раньше, и возможностей охотиться у медведей все меньше.

Сотрудники SeaLegacy, публикуя фото и видео с истощенным медведем, как правило, упоминали глобальное потепление. Кристина Миттермейер назвала его «лицом изменения климата». Пол Никлен писал, что у него нет доказательств связи голодания медведя с уменьшением количества льда, но, по его словам, фотографии медведя позволяют «заглянуть в будущее» Арктики. Этот подход вызвал критику — активистов упрекнули в упрощении и манипуляции. Отмечалось, что попытка выяснить реальную причину смерти этой особи могло бы принести больше пользы.

Что в действительности произошло с медведем, неизвестно. Специалисты сходятся во мнении, что он долгое время голодал, но по какой причине, сказать невозможно. Никлен, который за свою карьеру снял несколько тысяч особей, утверждает, что медведь не выглядел старым и что на нем не было видимых ран. В организации Polar Bears International заявили, что старость, травма или болезнь могли стать причиной голодания медведя. Фотографы предполагают, что медведь умер через несколько дней после съемки.