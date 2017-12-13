Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана сегодня на сессии после длительного спора так и не определились, какое слово приемлемо в законотворчестве «скотоводство» или «животноводство». Споры разгорелись в ходе обсуждения поправок в закон республики «О племенном деле».

Спикер нижней палаты парламента Шукурджон Зухуров в ходе обсуждения проекта поправок задался вопросом, какое слово лучше использовать в законотворчестве «скотоводство» или «животноводство».

«Если примем вариант «скотоводство», как предлагают авторы проекта поправок, возникает вопрос, можно будет ли называть рыбу, пчел, птицу скотиной, или же лучше здесь использовать слово «животноводство», - задался вопросом спикер.

Разгорелся спор, и депутаты так и смогли прийти к единому мнению.

В своем выступлении по данному вопросу депутат Олим Салимзода заявил, что в проекте поправок имеется другая неточность.

«Авторы проекта поправок, имея ввиду породу животных, использовали таджикское словосочетание «авлоди чорво». А ведь слово авлод (в переводе русский – потомство) присущ только по отношению к людям, а не к животным», - отметил Салимзода.

Его поддержал депутат Саидджафар Исмонов, который предложил по этом вопросу провести экспертизу с привлечением языковедов страны.

Спикер предложил принять поправки в закон с оговорками.

«Решение по данному вопросу я подпишу после того, как найдете приемлемый для всех вариант», - заявил Зухуров.