В соответствии с подписанным президентом указом с 1 января 2018 года оклады указанных в документе категорий чиновников вырастут на 4%, сообщает РБК.

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лицам, замещающим должности федеральной государственной гражданской службы. В соответствии с документом, размещенным на портале публикации правовых актов, с 1 января 2018 года их оклады увеличатся на 4%.



В предыдущий раз оклады чиновников, занятых на федеральной гражданской госслужбе, повышали в 2013 году. С 1 октября этого года они были повышены на 5,5%. Таким образом, нынешнее повышение окладов станет первым более чем за четыре года.

Согласно указу повышению подлежат месячные оклады дипломатических работников и должностные оклады остальных сотрудников Министерства иностранных дел, а также месячные оклады федеральных госслужащих в соответствии с замещаемыми должностями и классными чинами, в том числе классными чинами юстиции.



В документе отмечается, что при повышении окладов их размер подлежит «округлению до целого рубля в сторону увеличения».



Ранее глава правительства Дмитрий Медведев повысил на те же 4% должностные оклады работников «федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы», а также предписал принять меры по повышению на 4% зарплат работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных госорганов, а также гражданского персонала воинских частей и работников учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная и приравненная к ней служба.



В октябре 2017 года Путин продлил до конца 2018 года срок действия своего же указа, в соответствии с которым зарплаты главы государства и председателя правительства, вице-премьеров и министров, а также генерального прокурора, главы Следственного комитета и руководителя Центральной избирательной комиссии выплачиваются с «дисконтом» в 10%.



Одновременно было продлено и действие нормы о сокращении на 10% зарплат госслужащих из числа сотрудников администрации президента, аппарата Счетной палаты и аппарата правительства страны.