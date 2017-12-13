Среднегодовой прирост прямых инвестиций Китая в Таджикистан за последние пять лет составил 55 процента. Около половины поступающих в республику китайских прямых инвестиций направляются на разработку месторождений цветных металлов.

«Значительный приток китайских прямых инвестиций наблюдался после урегулирования территориальных споров с Китаем в 2011 году», - говорится в докладе Евразийского банка развития «ЕАЭС и страны Евразийского континента: мониторинг и анализ прямых инвестиций – 2017».

Аналитики банка отмечают, что первые инвестиционные проекты были связаны с разработкой месторождений цветных металлов, в последние три года интересы инвесторов смещаются в сферу производства строительных материалов.

«К концу 2016 года на цветную металлургию пришлось 46% от общего объема накопленных китайских прямых инвестиций, на строительный сектор - около 20%. Реализуется ряд проектов в топливном и строительном комплексах, в том числе, строительство таджикского участка газопровода «Туркменистан – Китай» и первой очереди НПЗ в СЭЗ «Дангара», - подчеркивают авторы доклада.

Общий размер накопленных Таджикистаном прямых иностранных инвестиций к концу 2016 года составил почти 3,1 миллиардов долларов, сообщает Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом РТ.

От общего объема накопленных республикой инвестиций около 32 процентов (1 млрд. 16 млн. долларов) приходится на Китай.

Для сравнения, размер накопленных прямых инвестиций всех стран СНГ в экономике Таджикистана к концу 2016 года составил 950 миллионов долларов.

В первом квартале нынешнего года в таджикскую экономику поступили прямые иностранные инвестиции в размере более 130 млн долларов, свыше 60% (более 76 млн. долларов) из которых приходятся на Китай.