Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека обратился в прокуратуру Московской области с просьбой провести проверку оснований выдворения главы "Федерации мигрантов СНГ за трудовые и социальные права" Каромата Шарипова за пределы России.

Об этом 12 декабря сообщается на сайте Совета. В сообщении перечисляется суть дела, по которому обвиняется Каромат Шарипов.

«Члены Совета по правам человека уверены, что при таких обстоятельствах, дополнительное административное наказание в виде административного выдворения за пределы РФ грубо нарушает право Шарипова и членов его семьи на уважение личной и семейной жизни, гарантированное ст.8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.). Вмешательство со стороны публичных властей в осуществление права на уважение личной и семейной жизни допускается лишь в случае, если оно предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, для охраны здоровья или нравственности, защиты прав и свобод других лиц», - говорится в публикации.

Совет по развитию гражданского общества и правам человека попросил прокурора Московской области провести проверку оснований для принятия мер прокурорского реагирования в части административного выдворения Шарипова за пределы РФ.

Между тем, решение о выдворении из России Каромата Шарипова‍ вступило в силу. На сайте организации «Таджикские трудовые мигранты» отмечается, что сразу после вынесения решения о выдворении бывшего руководителя ликвидированного движения «Таджикские трудовые мигранты» Каромата Шарипова судебные приставы приехали в ЦВСИГ в городе Егорьевск, где содержался Шарипов с момента задержания, и под конвоем, в наручниках сопроводили Шарипова в аэропорт «Домодедово».

Сообщается, что Шарипов был отправлен в Таджикистан самолетом Москва-Куляб. При этом, отмечается на сайте, авиабилет был приобретен заранее.

Между тем, в аэропорту Куляба "АП" сообщили, что, действительно, Каромат Шарипов был в списке прибывших из Москвы рейсом 957 авиакомпании "Сибирь" пассажиров. Самолет приземлился в аэропорту Куляб в три часа ночи. О местонахождении Каромата Шарипова в настоящее время ничего не известно.