Прежде чем, подавать документы на патент или временное проживание, выясните - нет ли у вас туберкулеза, лепры, сифилиса или ВИЧ. Наличие этих заболеваний может быть обоснованием для отказа.

В редакцию «АП» обратились читатели с вопросами, связанными с правилами легального пребывания в трудовой миграции на территории РФ.

О том, что нужно знать и учитывать при выезде в Россию и первостепенных задачах, которые нужно решить по прибытии в РФ, «АП» рассказал руководитель Региональной общественной организации «Интеграционный центр ‟Миграция и Закон”» (Россия), юрист Дмитрий Михайлов.

- Мой сын после окончания университета долго не мог трудоустроиться в Таджикистане и третий год выезжает в трудовую миграцию в Москву. Раньше его работа была сезонной, на зиму он приезжал на родину, к семье. Недавно при выезде за пределы РФ в его отношении было принято решение о неразрешении въезда на территорию РФ в течении пяти лет. Ему сказали, что он нарушил правила и его регистрация по месту временного проживания фальшивая. Он признался, что ему регистрацию делали знакомые на Казанском вокзале, и на этот раз ему не повезло. Так, на пять лет ему в Россию дорога закрыта, а что нужно учитывать и как легально пребывать в России мигранту на законных основаниях?

Абдулахад, г.Курган-Тюбе

Уважаемый Абдулахад! Прежде всего хочу привести шесть важных моментов, о которых нужно знать и учитывать при выезде из Таджикистана в Россию, назвать первостепенные задачи, которые нужно решить в первую очередь.

1. Убедиться в отсутствии запрета на въезд в Российскую Федерацию.

Если вы оказались в списках лиц, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию, не пытайтесь пересечь границу любыми другими способами, в том числе при смене фамилии и иных паспортных данных.

Помните о том, что Уголовным кодексом Российской Федерации установлено наказание за незаконное пересечение границы. Вы можете быть лишены свободы сроком до 4 лет (ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федерации).

2. Пройти предварительное медицинское освидетельствование на наличие инфекционных заболеваний.

В Российской Федерации установлен перечень из 4 инфекционных заболеваний, при обнаружении которых вы не сможете легально осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации.

Руководитель Региональной общественной организации «Интеграционный центр ‟Миграция и Закон”» (Россия) Дмитрий Михайлов Asia-Plus

Так, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации основанием для отказа в выдаче патента, разрешения на временное проживание, вида на жительство является наличие таких инфекционных заболеваний, как:

- туберкулез,

- лепра,

- сифилис,

- болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Не тратьте деньги на приобретение билетов и оформление патента, пока не убедитесь в том, что вы не являетесь носителем перечисленных ранее инфекционных заболеваний, носителям которых запрещено осуществлять трудовую деятельность на территории России.

3. Помните о том, что по приезде в Российскую Федерацию вы должны будете встать на миграционный учет.

В соответствии с соглашением между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о порядке пребывания граждан Республики Таджикистан на территории Российской Федерации граждане Республики Таджикистан, временно пребывающие на территории Российской Федерации, освобождаются от обязанности по постановке на учет по месту пребывания в компетентных органах Российской Федерации в течение 15 дней.

В случае пребывания гражданина Республики Таджикистан на территории Российской Федерации свыше 15 дней указанный гражданин обязан встать на учет по месту пребывания.

Все процедуры по постановке на миграционный учет осуществляет принимающая сторона, в качестве которой могут выступить:

- гражданин Российской Федерации;

- постоянно проживающие в Российской Федерации иностранный гражданин или лицо без гражданства;

- юридическое лицо, филиал или представительство юридического лица (работодатель, гостиница, медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях), у которых вы будете фактически проживать или осуществлять трудовую деятельность (находиться ). (Ст.22 ФЗ «О Миграционном учете»)

ВАЖНО! Постановка на миграционный учет осуществляется только уполномоченными государственными органами. Только государственные органы могут поставить вас на миграционный учет, с занесением ваших данных в общую миграционную базу. При обращении к посредникам за покупкой документов, подтверждающих постановку на миграционный учет, вы подвергаете себя риску стать обладателем фальшивых документов. Использование фальшивых документов повлечет за собой административное выдворение за пределы Российской Федерации, а также вы можете быть привлечены к уголовной ответственности за использование заведомо подложных документов и быть арестованы на срок до шести месяцев. (Ст. 18.8 КоАП РФ; ч.3. ст. 327 УК РФ)

4. Знайте, в Российской Федерации временно пребывающий гражданин Республики Таджикистан имеет право осуществлять трудовую деятельность только при наличии действующего патента.

У вас есть 30 дней, чтобы подать документы на оформление патента. Согласно законодательству Российской Федерации, для оформления патента необходимо представить все необходимые документы в течение 30 календарных дней с момента въезда в Россию. С учетом того, что сотрудники территориального отдела Управления по вопросам миграции МВД России должны дождаться результатов медицинского осмотра и проверить все представленные документы, рекомендуется обратиться за оформлением патента в течение 20 дней с даты въезда в Россию.

В случае осуществления трудовой деятельности без наличия патента вы будете привлечены к административной ответственности с наложением административного штрафа в размере от двух до семи тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации с автоматическим наложением запрета на въезд в Россию на 5 лет.

В некоторых регионах Российской Федерации при получении патента необходимо указать профессию, по которой вы собираетесь работать. Отнеситесь к выбору профессии очень серьезно и внимательно. Выбирая профессию, вы должны понимать, что после того, как патент будет у вас на руках, работать вы сможете только по той профессии, которая в нем указана. В трудовом договоре вам также должны прописать профессию, которая будет указана в патенте. Несоблюдение данного правила может повлечь серьезные последствия, вплоть до выдворения из Российской Федерации. (Ст. 18.10 КоАП РФ)

Помните, что официальное трудоустройство всегда сопровождается заключением трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). Не приступайте к работе, пока не будет заключен договор. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу, обеспечить условия труда и своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату , а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя. (Ст. 56 Трудового кодекса Российской Федерации)

Трудовой договор является гарантией ваших прав на выплату заработной платы. Не приступайте к выполнению работ без договора. Обратите внимание в договоре на режим (время) работы, размер заработной платы. В договоре должна быть указана ваша фамилия, и договор должен быть подписан работодателем.

Правильно заключенный договор - это гарантия соблюдения ваших прав и своевременной выплаты заработанных денежных средств.

5. У вас должны быть деньги на первое время.

Для оформления патента вам понадобятся денежные средства. Как говорилось в пункте 4, без патента вы работать в России не имеете права. Рассчитывать, что вы заработаете деньги на оформление патента в России, нельзя.

Вы должны иметь деньги на оформление патента и денежные средства на первое время, пока вы не начнете работать в России.

Средняя стоимость оформления патента с первым ежемесячным авансовым платежом составляет 15 000 рублей.

В зависимости от региона, где вы будете работать, сумма может меняться как в меньшую, так и в большую сторону.

6. Для получения патента вы будете должны сдать экзамен на знание русского языка, истории и основ законодательства России.

Оцените свои силы в области знания русского языка. Без успешного прохождения данного экзамена патент на осуществление трудовой деятельности вам выдан не будет.

Наша инфографика о том, как получить патент – единственный документ, подтверждающий право иностранного гражданина на временное осуществление трудовой деятельности в России.