Обоюдную решимость увеличить товарооборот до 1 млрд. долларов США между Таджикистаном и Турецкой Республикой выразили премьер-министры РТ Кохир Расулзода и Турции Бинали Йилдирим в ходе встречи 12 декабря в рамках Саммита лидеров стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.

При этом стороны отметили перспективность дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в области текстильной промышленности, водной энергетики, разработки полезных ископаемых и создания совместных промышленных предприятий, - сообщает департамент информации МИД РТ.

В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений и сотрудничества между двумя странами.

В частности, было выражено удовлетворение положительной динамикой развития двусторонних и многосторонних отношений между двумя государствами, намерение и далее расширять как политический диалог на всех уровнях, так и сотрудничество в различных сферах экономики, торговли, инвестиций, промышленного развития, сельского хозяйства, образования, туризма и других секторов, представляющих взаимный интерес.

Вместе с тем, состоялся обмен мнениями по другим вопросам международного и регионального характера, включая ситуацию на Ближнем Востоке и перспективы сотрудничества между Таджикистаном и Турцией в этом контексте. Собеседники также осудили попытки военного переворота, осуществленных со стороны террористических партий и групп в обеих странах, выразив готовность к дальнейшему взаимодействию в области обеспечения безопасности.