Семь ярких примеров того, когда случаи жестокого обращения с детьми попали в социальные сети, вызвали огромный резонанс и заставили работать различные госинституты.

Есть старая поговорка: "Чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня". Здесь имеется в виду, что ответственность за воспитание детей лежит на многих людях и социальных кругах. Однако в некоторых случаях выражение приобретает буквальный смысл. Это происходит тогда, когда ребенок просто не сможет - физически не сможет - вырасти без вмешательства общества.

Пинок в живот от отца

Самый свежий пример - из Кыргызстана. 2 декабря в соцсетях появилось видео, на котором мужчина пнул маленького ребенка, лежащего на снегу и пытающегося встать.

Это видео потрясло общественность не только Кыргызстана, но и всей Центральной Азии. Люди потребовали найти мужчину и наказать. Милиция его нашла. Обидчиком оказался Бариер Абдиев - родной отец ребенка. Ему 50 лет, а мальчику - два с половиной года. Сейчас папа находится в СИЗО (куда его поместили на два месяца), а мальчик с мамой уехали к родственникам.



После возмущения общественности мужчину решили уволить с работы - он был заместителем главы одного из подразделений Государственной регистрационной службы. Кроме того, УВД Октябрьского района возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство" УК КР. Сейчас ведется следствие. Сам отец вины не признает, говорит, что видео - монтаж.



Голодная девочка и банка с вареньем

Эта фотография появилась 22 октября в узбекистанском сегменте соцсетей.

"Срочно нужна ваша помощь, есть в нашей группе люди с Таджикистана? – написал человек, разместивший фото. - Родная тётя издевается над племянницей. Папа девочки сидит в тюрьме, мама неизвестно где, из родственников - только бабушка в отдаленном кишлаке. Девочка оставлена сама по себе. Тётя, взяв опекунство над ней, присвоила их квартиру и продала. Остановите этот произвол. Помогите ей". (стиль и орфография автора сохранены, - прим. ОА).



Это фотография вызвала огромный резонанс. Отреагировали и государственные органы: через несколько часов после появления фото в дом к девочке приехала милиция, а на следующий день 11-летнюю Судобу и ее братика, 8-летнего Мударриса, местные органы власти поместили в школу-интернат.



Зульфия Сафарова, тетя по отцовской линии, с которой жила девочка, рассказала редакции Asia-plus, что отца Судобы и Мударриса посадили за перевоз наркотиков. В 2014 году с партией героина задержали и посадили в тюрьму их мать. Детей на воспитание сначала взяли родственники по материнской линии, но потом они отдали детей Зульфие.

Тетя Судобы – Зульфия Сафарова Фото Asia-Plus

Сафарова заявила, что не истязала племянников, хотя била Мударриса за то, что тот ходил по округе и просил у прохожих деньги.



"Синяки у Судобы появились в прошлом году. Она спустилась в подвал, чтобы тайком взять банку варенья. Но в этот момент пришел мой младший сын Тахмурас, и девочка испугалась, уронила банку, и сама тоже упала со ступенек старой лестницы на ее осколки".



По словам тети, в этот же день девочка упала еще раз: когда спускалась по лестнице. При этом она ударилась лицом о цемент.



Зульфия уверена, что фотографию в интернете разместил ее приемный сын Тимур Каландаров, который судится с ней из-за квартиры. Сам Тимур утверждал, что его приемная мать - страшная женщина. Он уверен, что детям будет лучше в интернате.



Кто виноват, а кто прав в этой истории, следствие пока не выяснило. Дети по-прежнему живут в интернате. Они говорят, что у них все хорошо. По данным "Озодлик", тетя ни разу не навестила племянников.



Недетские разборки

В июне этого года в Алматы два мальчика 10 и 13 лет поссорились во дворе. Обычное дело! С кем не бывает? Абсолютно верно. Никаких криминальных действий мальчики не совершили, особых травм друг другу не нанесли. Но в "мужской разговор" вмешалась мать 13-летнего паренька. Она затащила чужого ребенка в подъезд и избила его. Этот факт зафиксировали видеокамеры.

В дело вмешалась полиция, началось расследование, была проведена судебно-медицинская экспертиза. Уполномоченный по правам человека в РК взял этот случай на особый контроль.



Но уже через две недели родители избитого ребенка и он сам простили обидчицу, которая регулярно после инцидента приходила к ним в дом и извинялась. Извинилась она и перед общественностью.

Общественный деятель Жанна Ахметова считает, что семья поступила правильно. "Серьезное наказание матери четверых детей за нанесение легких телесных повреждений все равно бы не дали, а по судам 10-летнего ребенка затаскали бы. К тому же, искреннее раскаяние женщины можно увидеть и в видеообращении к казахстанцам. Имя ее не называют, лицо закрыто, голос изменен, так как эта семья опасается за свою безопасность. Женю с мамой и сестренкой отправят на курорт, оплатят ему кружок компьютерных курсов и прочее, чтобы наш парень хорошо провел лето и забыл о плохом. Кого-то это примирение может возмутить, кто-то будет рад такому исходу. Не нам с вами судить. Им и дальше жить в одном дворе", - написала активистка у себя в соцсетях



Дочерью об пол

В середине лета прошлого года в сеть выложили ролик, на котором женщина швыряет грудного младенца на пол.

Через пару дней полицейские нашли героиню видео. Ею оказалась 28-летняя Марина Тюменцева из Талгара (Казахстан). Она швыряла на пол свою семимесячную дочь, а все происходящее снимал на камеру ее гражданский муж.



Женщина тут же стала просить прощения. Но слова раскаяния не убедили правоохранителей. В отношении Тюменцевой завели уголовное дело – за жестокое обращение и ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего.

Случай получил такую широкую огласку, что Марину даже пригласили на российский "Первый канал" в передачу "Мужское/Женское", чтобы она поведала свою историю.

И во время съемок программы, и в зале суда женщина все время твердила, что раскаялась, и просила не отбирать у нее детей.



- Я всех прошу, чтобы мне оставили детей! Всех уже запросилась, и с милиции, и с органов опеки - всех прошу, чтобы оставили. А они грозятся, чтобы меня посадить. Я сейчас планирую работать и поднимать детей на ноги, все!



Марина рассказала, что почти сразу же съехала от сожителя. На время перебралась к сестре в Алматы и устроилась на работу.



- Зарплата небольшая, но денег пока хватает на питание и одежду малышам. Сейчас каждую свободную минуту стараюсь посвятить воспитанию детей, которых у меня трое, - говорила женщина.



В итоге суд поверил Марине. Вместо уголовного наказания на нее наложили штраф - 56 725 тенге (около $170).



Ребенок на картонке

17 сентября прошлого года в соцсетях Кыргызстана появилась фотография ребенка примерно двух лет, который лежал на порванной картонке у контейнера на рынке.

Пользователи стали негодовать и призывать помочь ребенку. Позже установили, что мальчика зовут Исхак, ему три года. У его матери Зульфии Усеновой есть еще трое детей, самому младшему из которых в тот момент было всего два месяца. Семья находится в трудном положении, муж уехал на заработки, оставив жену и детей.



Новость об этой семье имела такой резонанс, что чиновники не могли не отреагировать. Кудайберген Базарбаев, являвшийся в тот момент министром социального развития, занялся этой проблемой.



Первоначально мать мальчика была возмущена вторжением в ее личную жизнь. Сообщалось даже, что женщина начала активно разыскивать авторов снимка и поста в интернете, чтобы наказать. Но потом она изменила свое мнение. Ведь семье оказали материальную помощь. У Зульфии не было паспорта, у детей - свидетельств о рождении! Все необходимые документы выписали, а вместе с ними оформили и все пособия, положенные маленьким гражданам Кыргызстана. Но самое главное - президент Алмазбек Атамбаев подарил семье трехкомнатную квартиру!

Фото Sputnik- Кыргызстан

Избить дочь назло матери

В ноябре текущего года в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой мужчина в течение нескольких минут жестоко бьет маленькую дочь. Затем оскорбляет ребенка и выгоняет из дома:

"Эй, неряха. Ты мне не нужна. Твоя мать вот уже два года живет в Турции. Теперь я обрушу на ваши головы собачью жизнь. Когда ты уйдешь? Собирай вещи! Уходи из моего дома", – орет мужчина и продолжает бить ребенка.

Несмотря на мольбы девочки, которая просит отца не бить ее, мужчина продолжает наносить ребенку удары с еще большей силой.

Как удалось выяснить «Озодлику», видеозапись (сейчас она уже отовсюду удалена) была сделана в апреле 2017 года в Ташкенте. Мать девочки действительно уезжала в Турцию, а когда вернулась, решила забрать детей. Соседи рассказали, что отец якобы снял это видео сам и отослал его своей жене. Также выяснилось, что мужчина работал в РОВД Мирабадского района города Ташкента. Однако после того, как общественности стало известно о том, что сотрудник милиции избивал своего маленького ребенка, он был уволен из органов внутренних дел. Кроме того, в отношении него было возбуждено уголовное дело.

9 ноября на выездном заседании суда было вынесено решение о передаче 4-летней Мумины и ее 8-летнего брата на воспитание матери. Суд в отношении отца продолжается.

Избить дочь из-за психологического давления

В прошлом году в сети появились шокирующие кадры из Павлодара, где 34-летняя Нургуль Докуова измывается над маленькой дочерью. Женщина била девочку по лицу, душила, таскала за волосы и выкручивала руки. Когда за ребенка вступилась сестра, дама порвала на дочери одежду. При этом женщина сама хладнокровно снимала на телефон истязания дочери. А потом отправила видео отцу девочки и его родителям.

Уже через несколько часов после того, как видео появилось в Сети, соответствующие органы забрали ребенка в приют, а на саму Нургуль завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с несовершеннолетними». В ходе суда Докуова обратилась ко всем казахстанцам с просьбой простить её.

- Я сейчас переживаю за своего ребёнка. Я хочу вернуть её в свою семью. У меня старшая дочь переживает, тоже плачет. Просто простите меня. Я сожалею об этом. И не хочу, чтобы мои дети жили без матери, - со слезами на глазах сказала Нургуль Докуова.

Свой жестокий поступок женщина объяснила тем, что её травили родственники отца Айлин.

- Это было психологическое давление. Очень жестокое давление на меня одну. Эти люди наносили мне такие удары! Я не знала, что мне делать, мне было очень тяжело. Я не могла никому сказать об этом. Не могла к кому-то обратиться, - заявила Нургуль Докуова.

В итоге суд все же оставил старшую дочь матери, а вот малышка Айлин останется у отца. Матери позволили лишь навещать её в строго определенное время.

Никогда не бейте детей

Асель Баимбетова, психолог:

- Отношения в семье бывают разные, но в любом случае обязанность родителя – защищать своего ребенка. Родитель должен встать на сторону ребенка. Но бывают случаи, когда другой родитель сам боится партнера, который поднимает руку на ребенка. В таком случае он должен обращаться уже в правоохранительные органы. Если же второй родитель никак не реагирует, он идет как соучастник.

Последствия для ребенка, по отношению к которому применяют физическое насилие, бывают разными. С медицинской точки зрения родитель может нанести ребенку увечья, сделать его инвалидом. Но травма ребенка идет не только на физическом уровне, но и на психологическом. На психологическом уровне ребенок чаще всего становится забитым, пугливым, отчужденным или же агрессивным. Забитый ребенок будет бояться всех людей, будет испытывать постоянный страх перед родителем. Поэтому ему трудно будет адаптироваться в разных жизненных ситуациях, что в свою очередь усложнит ему жизнь.

Другой случай, когда ребенок копирует поведение родителя, он становится агрессивным, так как родители являются авторитетом для ребенка. Такой ребенок, повзрослев, будет проявлять жестокость как к себе, так и к другим. Также эту жестокость он будет проявлять по отношению к родителю, который применял физическое насилие.

Материал подготовлен "Открытая Азия Онлайн"