Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков подписал 13 декабря распоряжение о передаче Узбекистану четырех пансионатов на озере Иссык-Куль, сообщает ИА "Фергана" со ссылкой на пресс-службу киргизского правительства.

Согласно документу, Узбекистан оформит право собственности на пансионаты «Бостери» (село Бостери, ранее «Золотые пески»), «Алтын-Жай» (село Кара-Ой, ранее «Рохат-НБУ»), «Энесай» (село Кара-Ой, ранее «Дилором»), «Бустон» (Тонский район). Земельные участки, на которых они стоят, остаются в собственности Кыргызстана, но будут переданы узбекской стороне во временное пользование.

В свою очередь, по сообщению правительства Киргизии, узбекская сторона берет на себя обязательства инвестировать в пансионаты, чтобы довести их до уровня трех- или четырехзвездочных отелей. В период строительства и в дальнейшем не менее 80% задействованной рабочей силы должны быть гражданами Киргизии. А главное - Узбекистан отзовет иск из Международного арбитражного суда, поскольку спор будет урегулирован мирным путем.

Как сообщил глава Фонда по управлению государственным имуществом Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев, в ходе переговоров Узбекистан согласился на предложение Кыргызстана по поводу пансионатов. Соглашение с узбекской стороной будет подписано в ближайшие дни.

О подаче Узбекистаном иска в международный арбитраж в США было объявлено 12 декабря на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике. В иске говорится о нарушении Киргизией соглашения между странами бывшего СССР от 1992 года о пользовании объектами, которые после развала Союза оказались на территории другого государства.