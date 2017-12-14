Представители университетов Японии посетили Таджикистан с целью проведения отбора стипендиатов проекта JDS (Проект по предоставлению стипендий для развития человеческих ресурсов) при поддержке правительства Японии.

Три профессора из университетов Японии посетили Душанбе с 5 по 8 декабря, чтобы провести отбор стипендиатов для магистерской программы проекта JDS (Project for Human Resource Development Scholarship). Эти три профессора были отправлены из университетов, которые принимают стипендиатов проекта JDS из Таджикистана, в частности Азиатско-Тихоокеанский университет им. Ритсумейкана (APU), Международный университет Японии и Университет Хиросимы.

6 декабря в Агентстве государственной службы при президенте РТ были проведены собеседования, в которых участвовали 18 кандидатов, прошедших первый отборочный тур (проверка документов). На следующий день проходили консультационные встречи с представителями госучреждений, сотрудники которых могут подать заявку на программу JDS, а также встреча с членами Управляющего комитета проекта JDS, в ходе которой были озвучены результаты собеседования и проведена презентация об университетах.

Несмотря на интенсивный график, японские представители плодотворно обменялись своими идеями с государственными служащими и насладились таджикской традиционной кухней, организованной Управляющим комитетом и выпускниками JDS.

8 декабря профессор Цукада из АПУ выступил с лекцией в Центре государственно-частного партнерства (ГЧП) при Государственном комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ. Профессор в целом объяснил концепцию ГЧП и отметил важность всестороннего анализа и обсуждения проектов ГЧП.

Задачи проекта JDS - поддерживать развитие человеческих ресурсов Республики Таджикистан, ориентируясь на молодых государственных служащих, и укреплять двухсторонние отношения между Таджикистаном и Японией. Этот проект характеризуется разработанной структурой, которая определяет области исследований и аспирантов, ориентированных на важные вопросы развития в Таджикистане. Ожидается, что выпускники JDS будут лидерами страны и будут участвовать в разработке и осуществлении политики в области социального и экономического развития с использованием полученных академических знаний и навыков.

По состоянию на декабрь 2017 года в Японию было отправлено 45 государственных служащих по программе магистратуры и 1 ученый по программе докторантуры, 13 из них в настоящее время учатся в университетах Японии. 33 государственных служащих уже окончили свою учебу в Японии и вернулись в Таджикистан со степенью магистра и способствуют развитию республики. Данный проект осуществляется Агентством государственной службы при президенте РТ при финансовой поддержке правительства Японии. Координацию проекта осуществляет Японский центр международного сотрудничества (JICE) под руководством Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Следует отметить, что только государственные служащие, которые принадлежат к целевым правительственным учреждениям, могут подать заявку на эту стипендию. Помимо проекта JDS, правительство Японии предоставляет несколько других стипендий и учебных программ в Таджикистане, таких как стипендии правительства Японии (Monbukagakusho: MEXT) и краткосрочные тренинг курсы JICA.

JICA начало свое техническое сотрудничество с Таджикистаном в 1993 году путем приглашения госслужащих Таджикистана для обучения в Японии с целью получения знаний и опыта по качественному государственному управлению и макроэкономическому развитию. К концу марта 2016 общее количество участников программы совместно создания знаний (ПССЗ) JICA ранее называемый тренинг курсы превысило более 2 000 человек. В 2006 году был открыт офис JICA в Душанбе, и с того времени динамично реализуются различные проекты безвозмездной финансовой помощи и технической помощи в таких секторах, как сельское хозяйство и сельское развитие, обеспечение питьевой воды, здравоохранение, транспорт энергетика, наращивание потенциала и т.д. JICA завершило реализацию 32 проектов, на общую сумму 82,06 млн. долларов США технической помощи и 259,15 млн. долларов грантовой помощи, некоторые из которых продолжают реализовываться.