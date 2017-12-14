В Таджикистане до 36% территории страны подвержено риску оползней. В Кыргызстане высока лавинная опасность: в период с 1990 по 2009 годы здесь сошло более 300 лавин. Ситуация может усугубиться из-за экстремальных погодных явления.

Всего два года назад из-за проливных дождей и активного таяния снегов на небольшое таджикское селение на Памире - Барсем - обрушился мощный селевой поток. Тогда более 82 семей остались без крова, Барсем на несколько недель оказался отрезан от электроснабжения, приостановилось сообщение по Памирскому шоссе – единственной международной автомагистрали, соединяющей Таджикистан с Китаем.

Жители селения Барсем идут по крутому и опасному склону после того, как основные пешеходные тропы были уничтожены разрушительным селем. World Bank

Подобные бедствия – частые явления для Центральной Азии. Ситуация в отдаленных горных районах еще более усугубляется такими проблемами, как бедность, неразвитость инфраструктуры, нехватка ресурсов.

В ближайшие десятилетия в регионе ожидается учащение экстремальных погодных явлений. К концу столетия температуры могут повыситься на 6˚ C, что приведет к исчезновению более чем трети ледников в горах Центральной Азии к 2050 году. Это создаст дополнительные риски для людей, проживающих на близлежащих территориях, и обратит вспять все достижения в области развития, реализованные с таким трудом.

К 2050 году прогнозируется полное исчезновение до трети ледников в ЦА, что значительно повышает риск внезапных паводков ледников озер. Фото ZOI Network

Повышение устойчивости к стихийным бедствиям

Чтобы помочь странам адаптироваться к будущим рискам, Проект модернизации гидрометеорологической службы стран Центральной Азии (CAHMP) поддерживает развитие систем прогнозирования погодных явлений и раннего оповещения в регионе. Эта работа особенно важна для Таджикистана и Кыргызской Республики – две страны, относящиеся к числу наиболее уязвимых стран к стихийным бедствиям, более 90% территории которых занимают горы.

Данный проект, стоимостью 28 млн долл. США, финансируется Всемирным банком и Глобальным фондом по уменьшению опасности бедствий и восстановлению (GFDRR) и направлен на укрепление гидрометеорологических служб и генерирование дополнительной информации по климатическим рискам.

При поддержке проекта, странам было предоставлено современное техническое оборудование: рабочие станции, автоматизированные сети наблюдения, доступ к спутниковым данным и численные методы прогноза погоды, а также проведены специализированные тренинги для участвующих организаций.

Благодаря этим нововведениям точность прогнозов погоды в Кыргызской Республике и Таджикистане повысилась на 20-30%. Это позволяет странам точнее предсказывать экстремальные погодные явления и своевременно принимать меры, в т.ч. организовывать эвакуацию жителей в районах, подверженных риску, проводить профилактические мероприятия и минимизировать возможный ущерб.

World Bank Из-за повышения температуры ледники в Центральной Азии тают с невиданной скоростью, и это отражается на доступности пресной воды в низовьях. При этом сообщества, проживающие в горных районах, обладают огромными знаниями и стратегиями адаптации к переменчивости климата и другим связанным с этим явлениям, которые вырабатывались поколениями.

В долгосрочной перспективе лица, принимающие решения также смогут эффективнее планировать важные проекты инвестиций в инфраструктуру. Это имеет особое значение для Центральной Азии, где наблюдается существенный износ инфраструктуры.

Повышение качества информации в области климата принесет пользу и другим отраслям, например сельскому хозяйству, так как эта отрасль наиболее восприимчива к экстремальным погодным явлениям.

Точные прогнозы периодов вегетации, распределения атмосферных осадков и вероятности града или гроз могут способствовать повышению производительности и доходности фермерских хозяйств. Это особенно важно в таких странах, как Таджикистан, где сельское хозяйство является основным источником доходов для более чем 60% населения.

И Таджикистан, и Кыргызская Республика добились значительных успехов в сокращении бедности: за несколько десятилетий данный показатель уменьшился со значения 75-80% до нынешнего уровня 35-40%. Однако без существенных инвестиций в повышение устойчивости сообществ проблемы, связанные с изменением климата, могут усугубить ситуацию с бедностью в горных районах.

11 декабря отмечается Международный день гор, и очень важно задуматься о сохранении этих грандиозных ландшафтов и защите таких сообществ, как Барсем, которые считают горы своим домом.