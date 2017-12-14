Прокуратура не нашла подтверждение заявлению Мирсаидова, а теперь из-за этого заявления против него возбуждено уголовное дело.

Заявление руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана» Хайрулло Мирсаидова о том, что от него требовал взятку глава Управлении комитета по делам молодежи по Согдийской области Олим Зохидзода обернулось против него самого.

Прокуратура Согда, проводившая по данному заявлению тщательное расследование, не нашла подтверждение его словам, сообщил «АП» источник в органах прокуратуры республики.

«Свое заявление о том, что от него требовали взятку Мирсаидов не смог доказать, а теперь по этому заявлению против него самого возбуждено уголовное дело по статье 346, ч.2, п."а" (заведомо ложный донос) УК РТ», - сообщил источник.

Источник воздержался от других комментариев по данному вопросу.

Задержанный органами прокуратуры Согда 5 декабря руководитель команды КВН «Сборная Таджикистана» Хайрулло Мирсаидов находится в СИЗО города Худжанда.

По словам его адвоката Аскара Турсунова, он не жалуется на условия содержания и состояние здоровья.

При этом адвокат подписал расписку о неразглашении сведений, касающийся расследования уголовного дела в отношении Мирсаидова.

В отношении Хайрулло Мирсаидова 8 декабря было возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК Таджикистана: 245, ч.4, п."б" (присвоение или растрата), 189, ч.2, п."г" (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды), 340, ч.1 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 346, ч.2, п."а" (заведомо ложный донос) УК РТ.

В тот же день суд принял в его отношении меру пресечения в виде взятия под стражу.