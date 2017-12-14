Правительство Таджикистана поручило правоохранительным и силовым органам страны вернуть «до последнего дирама кредиты, которые люди взяли и не возвращают банку».

Это поручение было дано еще в конце октября и согласно нему силовые и правоохранительные ведомства имеют право привлечь должников к уголовной ответственности.

Поручение дано Генеральной прокуратуре, МВД, Госкомитету национальной безопасности и Агентству по госфинконтролю и борьбе с коррупцией.

«Из-за нескольких случаев невозвращения долгов возникла необходимость привлечения к решению этих вопросов сотрудников правоохранительных органов. К тому же количество таких должников увеличилось, а исполнение решений судов по этим вопросам часто затягивается», сказал «АП» юрист «Агроинвестбонк»-а Шухрат Забиров, отметив, что на данный момент «не может сказать, сколько таких должников есть у банка.

Он также сообщил, что о правительственном поручении им сказали на собрании в конце октября.

По словам, Умарджони Эмомали, пресс-секретаря МВД, правоохранительные органы будут привлечены в случаях, «когда клиенты банка используют кредиты не по назначению, при этом не желая вернуть деньги банку».

«Мы будем действовать согласно УК РТ в рамках статей 264 (Незаконное получение кредита), 265. (Незаконная выдача кредита), 266 (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), 268 (Незаконное использование денежных средств). В соответствии с ними к ответственности будут привлечены такие злостные должники, так и сотрудники банков, которые незаконно выдавали кредиты», - сказал он.