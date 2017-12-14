Распространяемая среди автовладельцев информация о том, что с начала следующего года будет введена обязательная тонировка задних стекол автомобиля, недействительна.

Комментируя вопрос, начальник отдела пропаганды УГАИ МВД Наргис Туйчиева отметила, что разговоры о введении тонировки стекол автомобиля «это все лишь беспочвенные слухи».

«О любом новшестве отдел пропаганды УГАИ заранее оповещает автовладельцев на официальном сайте МВД и через СМИ. Никакого решения об обязательном введении тонировок автостекол не принималось. Не верьте слухам», - заявила она.

С начала декабря в Душанбе начала распространяться информация о том, что якобы с начала нового года будет введена обязательная тонировка задних стекол автомобилей. «Нововведение» обсуждало большое число автолюбителей в социальных сетях, в частности, говорилось, что тонировка будет стоить 800 сомони, и «это очередной шаг заинтересованных лиц для зарабатывания денег».

Между тем, в начале текущего года стоимость разрешения на тонировку стекол автомобиля в Таджикистане увеличилась на четверть.

«Для получения разрешения на тонировку стекол автомобиля с годом выпуска до 2004 года включительно с 1 января 2017 года нужно платить 2,5 тыс. сомони. Владельцам же машин, выпущенных в 2005 году и позднее, разрешение выдается за 3,1 тыс. сомони, заявлял ранее в интервью «АП» начальник отдела технического надзора Управления ГАИ МВД РТ Ашур Салимов.

До этого владельцы автомобилей старше 2004 года платили за разрешение 2 тыс. сомони, а автомобилей 2005 года и новее – 2 тыс. 480 сомони.

По словам Салимова, повышение стоимости разрешения на тонировку машин напрямую связано с увеличением с начала года размера показателя для расчетов.

«Владельцы автомашин старше 2005 года за тонировку платят, как и ранее, 50 показателей для расчетов, а автомашин, выпущенных в 2005 году и позднее – 62 показателя для расчетов», — добавил он.

Напомним, размер показателя для расчетов в Таджикистане с 1 января 2017 года составляет 50 сомони.

Разрешение на тонировку стекол автомашин выдается сроком на один год, и желающим его продлить придется вновь заплатить за это преимущество. Эти деньги с 2010 года переводятся на специальный счет строительства Рогунской ГЭС. Разрешение выдают в отделениях Госавтоинспекции. После получения документа автолюбители могут тонировать окна машины на любой вкус без ограничений. Однако лобовое окно должно оставаться прозрачным: затемнять разрешено только верхние 20 сантиметров.