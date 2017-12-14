Банк Эсхата удостоен авторитетной награды по итогам Республиканского конкурса «Бренд года-2017» под названием «Пик Славы».

Церемония награждения прошла накануне в гостинице Hyatt Regency города Душанбе, на котором собрались все известные и передовые компании из различных отраслей экономики страны.

Банк Эсхата впервые в этом году принял участие в конкурсе «Бренд года» и попал в список номинантов. Награда передана Толибджону Исроилову – представителю руководства и члену Правления ОАО «Банк Эсхата». Получив «Бренд года 2017» Исроилов отметил: «Мы рады получить эту престижную награду, которая подчеркивает эффективность управления нашим брендом и указывает на высокий уровень узнаваемости Банка Эсхата в стране. Я с большим удовольствием передам эту награду в уголок наград и достижений Банка Эсхата, которая будет напоминать нам о пике славы на протяжении всех последующих лет».

В свою очередь начальник отдела маркетинга Банка Эсхата Фуркатулло Исматуллоев отметил: «Награда «Бренд года-2017» станет доказательством всего вышесказанного, на которое могут опираться клиенты при выборе того или иного банка. Мы планируем не останавливаться на достигнутом и продолжим работу над повышением узнаваемости бренда Банка Эсхата, чтобы стать очередным номинантом в последующих конкурсах «Бренд года» в Таджикистане»

Банк Эсхата благодарит организаторов и партнеров конкурса за отличную возможность продемонстрировать не только свой статус узнаваемости, торговую марку, но и качество обслуживания. Особую благодарность банк выражает своим клиентам и партнерам, без участия и поддержки которых получения любых наград является невозможным.