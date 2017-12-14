Кадр из балета «Поэма двух сердец» по произведению узбекского поэта Шарафа Рашидова, в основу которого легла поэма Бедиля «Комде и Модан»

Несколько интересных фактов из жизни классика таджикско-персидской литературы Мирза Абдулкодира Бедиля, которого на днях в соцсетях оскорбил уже бывший научный сотрудник Академии наук Таджикистана.

Научный сотрудник института экономики и демографии Академии наук Таджикистана Фозил Фатхуллоев опубликовал на своей странице в социальных сетях оскорбления в адрес классика таджикско-персидской поэзии Мирзо Абдулкодира Бедиля.

«Кого признают в мире – Александра Дюма или Бедиля, Артура Конан Дойля или Бедиля, Гарри Потера или Бедиля? Бедиль также не является звездой Голливуда. Если сегодня народу будут навязывать Бедиля, то общество скатится назад», – написал он на своей странице в ФБ и добавил, что Бедиль со своей поэзией не может помочь народу.

Эту информацию Фатхуллоев оставил на своей странице после участия в научном собрании, посвященном творчеству Бедиля, которое состоялось в АН РТ в начале декабря этого года. После того, как о записи Фатхуллоева стало известно, в Академии отмтеили, что «мировоззрение таких молодых людей, как Фатхуллоев, свидетельствует о том, что они несут ненависть к истории и культуре своего народа».

Академия наук Таджикистана

В свою очередь, Фатхуллоев извинился за свой пост перед таджикистанцами в соцсетях и уволился из Академии Таджикистана по собственному желанию.

Тiroz решил вспомнить интересные факты из биографии Абдулкодира Бедиля.

Бедиль родился в семье военнослужащего

Его отец (Мирза Абдулхолик) слыл образованным человеком своего времени, он был военнослужащим. Мать Бедила принадлежала к потомкам иранцев, которые в Х-XI вв. переехали из Нишапура в Дели, где был создан Делийский султанат, и была, по некоторым источникам, прямым потомком Амир Хосрова Дехлави – персоязычный поэт, также писавший на хинди, учёный, музыкант.

Начальное образование и знакомство с поэзией дала Бедилю именно мать, с помощью ученика и брата его отца (Мирзо Каландар), так как его отец умер, когда ему было 4.5 года.

В опере «Комде и Модан» по произведениям Бедиля участвует 200 человек

Самая знаменитая поэма Бедиля «Комде и Модан». Это любовная история шахской жены Комде и бедного певца Модана. Комде пришла в восхищение от искусства бедного певца и исполнила танец под его песню; любовь, пробудившаяся в сердце Модана, заставила его бросить подаренное ему шахом ожерелье к ногам красавицы. За такую дерзость Модан был изгнан из страны и принялся скитаться по пустыне, повторяя имя возлюбленной столь часто, что даже птицы стали повторять за ним это прекрасное слово.

Эта история легла в основу одноименной оперы основателя таджикской симфонической и оперной музыки Зиёдулло Шахиди. В этой опере, которую ставят на сцене Государственного академического театра оперы и балета им. Айни в Душанбе, задействуют порядка 200 артистов.

Бедиль не был популярен при жизни

Творчество Бедиля постигла жестокая судьба. Он не был при жизни популярен в Индии – отчасти потому, что писал на фарси, отчасти потому, что был необычайно сложен.

Широкая известность пришла к нему после смерти. В литературе мусульманского мира в XVIII в. возникает направление, получившее название «бедилизм». Оно, как правило, охватывало философскую лирику, сложную по содержанию и форме, близкую по характеру поэзии «индийского стиля».

Творчество Бедиля было запрещено в Бухаре

Несмотря на то, что исследователи творчества Бедиля считают, что его произведения наполнены религиозными смыслами, в конце XIX века в Бухаре поэт был запрещен, т.к. его творчество было названо атеистическим. Во многом на это мнение повлиял тот факт, что Бедиль в своих произведениях воспевал мир знания и разум человека, а также вполне себе земные удовольствия. Например, вот одно из его четверостиший:

Красавицам Китая – кто не рад?

Монголки очаровывают взгляд.

Европеянки, хоть неправоверны,

Но я, как в раз, пойду за ними в ад.

Бедиль был ярким активистом

В своих произведения, написанных в духе суфийской мистики, Бедиль жестко выступал против социальной несправедливости, кастового деления народов Индии, защищал разум человека и прославлял науку. Судите сами – это тоже его четверостишие:

Бедиль, не будем подражать мы нраву барабана,

И восславлять ему под стать эмира и султана,

Мы соберем друзей опять вдали дворцов богатых.

И станем песни распевать, в которых нет обмана.