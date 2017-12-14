В Таджикистане у сотрудников министерств и комитетов будет единая форма одежды, с соответствующей эмблемой или знаком отличия того или иного ведомства. Об этом «АП» сообщил источник в правительстве страны.

Официально подтвердить или опровергнуть данную информацию «АП» пока не удалось, однако по данным источника в Минкультуре страны, министерство готовило эскизы для моделей женской одежды в национальном стиле.

«У нашего проекта не было задачи подготовить единую форму для отдельных ведомств, они (комитеты и министерства, - ред.) сами могут выбирать для себя свою форму одежды», - сообщили в министерстве.

Между тем, по словам источника «АП» в правительстве страны, предполагается, что, например, у сотрудников аппарата президента форма одежды будет цвета морской волны.

Также известно, что в Комитете по делам женщин и семьи и в Комитете по землеустройству и геодезии с сотрудниц уже взяли мерки для пошива формы.

с сайта президента РТ

Что касается одежды в национальном стиле, то подобные эскизы моделей женской одежды, рассчитанные на все возраста и времена года, были подготовлены тремя ведомствами – Министерством культуры, Комитетом по делам женщин и семьи и Комитетом по делам молодежи при правительстве РТ. Однако, по данным источника «АП», они, якобы, не были одобрены президентом Таджикистана, а потому на днях были возвращены на доработку авторам.

Сейчас над альбомом с эскизами начнет работать специальная рабочая группа.

Зачем это нужно?

Ранее сообщалось, что эскизы готовятся «в целях предотвращения распространения среди таджикского народа чуждой культуры и в целях пропаганды национальной одежды таджичек». Об этолм ранее заявила "АП" Махбуба Азизова, пресс-секретарь Комитета по делам женщин и семьи в ноябре нынешнего года.

По ее словам, в инструкции по разработке одежды были приведены рекомендации, как должна одеваться, к примеру, женщина, работающая в госструктурах. Кроме того, там были и эскизы женских нарядов для национальных и государственных праздников, а также семейных торжеств.

Там была дана рекомендация и о том, как должна одеваться жительница Таджикистана в выходные дни, и много других рекомендаций относительно женского гардероба.

Все эскизы были подготовлены для женщин, начиная от 7 лет до 60 и более лет.

В инструкции также подробно было описано, из каких тканей должна быть сшита одежда. К примеру, зимняя должна быть пошита из плотной хлопковой ткани. В летних моделях присутствует атлас, адрас, чакан.

В настоящее время в Таджикистане обдумывают эскизы одежды для всех возрастных категорий женщин из национальных тканей. с сайта президента РТ

Напомним также, что в начале нынешнего года Министерство образования и науки Таджикистана направило во все образовательные учреждения страны письмо, в котором рекомендовано всем учителям, студентам и школьникам для привития национального стиля с 1 марта носить одежду из традиционных тканей. Распоряжение в основном касалось девушек и женщин.

В распоряжении отмечалось, что данная рекомендация была сделана в целях пропаганды и возрождения лучших традиций предков таджикского народа и достойной встречи Навруза. «Мы никого насильно заставлять одевать национальную одежду не будем» - заявляли тогда в Минобразования.