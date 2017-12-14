Жительница Таджикистана Рухшона Шарипова прошла в четвертьфинал Международного конкурса красоты на самую красивую улыбку Вселенной "Smile of Universe".

Поддержать нашу землячку и проголосовать за нее можно тут. Голосование закончится 17.12 в 12:00 (по Москве). По результатам голосования далее в полуфинал проходят 5 участниц.

Посмотреть участниц третьего четвертьфинала можно здесь.

На сайте конкурса отмекчается, что заявки на участие в конкурсе еще принимаются, т.к. планируется проведение последнего четвертого четвертьфинала. Девушки от 18 лет могут подать заявку здесь.

В прошлом году Таджикистан на коркусе представляла Садорат Маматкулова из города Гулистон Согда. Она попала в топ-10 финалисток конкурса. Ей досталась персональная номинация председателя жюри "Мисс Очарование 2017".

Обладательницей самой красивой улыбки Вселенной 2017 года стала россиянка Анастасия Посмашных.

Международный конкурс "Улыбка Вселенной" — это социально-значимый конкурс, в котором могут принимать участие девушки и женщины старше 18 лет. Верхняя граница возраста не имеет значения. Основная миссия проекта — укрепление дружбы между разными народами нашей планеты, отмечается на сайте конкурса.