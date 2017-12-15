В Исламабаде 14 декабря состоялось 28-ое заседание Совета регионального планирования Организации экономического сотрудничества (ОЭС), в работе которого приняла участие делегация Республики Таджикистан, возглавляемая первым заместителем министра иностранных дел Низомиддином Зохиди.

По итогам заседания были одобрены программа и календарь мероприятий ОЭС на 2018 год. Выступая на министерском сегменте заседания, глава делегации Таджикистана отметил приоритетные направления сотрудничества страны с ОЭС и пути укрепления взаимодействия с этой организацией. Сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

Касаясь председательства Республики Таджикистан в ОЭС в следующем году, Н. Зохиди призвал стран-членов ОЭС принять активное участие в Совещании министров иностранных дел ОЭС, проведение которого намечено в Душанбе в апреле 2018 года.

В рамках 28-го заседания Совета регионального планирования состоялась встреча главы делегации Таджикистана с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества Халилом Ибрагимом Акча.

В ходе встречи были обсуждены вопросы подоготовки и проведения 23-го Совещания министров иностранных дел ОЭС в городе Душанбе. Стороны также обменялись мнениями о путях укрепления сотрудничества в рамках ОЭС в период председательства Республики Таджикистан в этой организации.

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) — региональная межгосударственная экономическая организация, образованная в 1985 году странами Средней Азии и Ближнего Востока и являющаяся правопреемницей Организации регионального сотрудничества для развития, действовавшей на основе Устава — Измирского договора, подписанного тремя странами учредителями — Ираном, Пакистаном и Турцией 12 марта 1977 года.

До начала 1992 года сотрудничество в рамках ОЭС носило преимущественно двусторонний характер. С 1992 года деятельность ОЭС значительно активизировалась в связи с добровольным присоединением 7 новых государств — Казахстана, Азербайджана, Афганистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. На 50-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1995 году принята Резолюция о сотрудничестве с ОЭС и с тех пор ОЭС пользуется статусом наблюдателя в ООН. ОЭС также имеет статус наблюдателя в Организации Исламской конференции (ОИК).

Во взаимоотношениях стран ОЭС преобладают экономические составляющие и менее выражена политическая направленность. Основные политические и экономические параметры деятельности ОЭС устанавливаются на саммитах глав государств стран-членов ОЭС, проводимых раз в два года.