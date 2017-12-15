В душанбинском культурно-развлекательном комплексе «Кохи Навруз» в следующую субботу, 23 декабря, состоится традиционная ежегодная церемония награждения ФФТ, на которой будет названы имена лауреатов по итогам уходящего года в таджикском футболе.
На гала-церемонии, которая начнется в 11 часов, будут награждены победители более чем в 20 разных номинациях – лучшие футболисты, футболистки, футзалисты, тренеры, судьи и другие лауреаты сезона-2017. Сообщает официальный сайт ФФТ.
Лучшие футболисты Таджикистана (2003-2016)
2003 год
Аслиддин Хабибуллоев («Вахш»)
2004 год
Анвар Норкулов («Авиатор»)
2005 год
Хуршед Махмудов («Регар-ТадАЗ»)
2006 год
Хуршед Махмудов («Регар-ТадАЗ»)
2007 год
Нуъмон Хакимов («Парвоз»)
2008 год
Хуршед Махмудов («Регар-ТадАЗ»)
2009 год
Нуъмон Хакимов («Вахш»)
2010 год
Юсуф Рабиев («Истиклол»)
2011 год
Хуршед Махмудов («Регар-ТадАЗ»)
2012 год
Дилшод Восиев («Истиклол»).
2013 год
Дилшод Восиев («Истиклол»).
2014 год
Нуриддин Давронов («Истиклол)
2015 год
Манучехр Джалилов («Истиклол»)
2016 год
Манучехр Джалилов («Истиклол»).
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