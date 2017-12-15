В душанбинском культурно-развлекательном комплексе «Кохи Навруз» в следующую субботу, 23 декабря, состоится традиционная ежегодная церемония награждения ФФТ, на которой будет названы имена лауреатов по итогам уходящего года в таджикском футболе.

На гала-церемонии, которая начнется в 11 часов, будут награждены победители более чем в 20 разных номинациях – лучшие футболисты, футболистки, футзалисты, тренеры, судьи и другие лауреаты сезона-2017. Сообщает официальный сайт ФФТ.

Лучшие футболисты Таджикистана (2003-2016)

2003 год

Аслиддин Хабибуллоев («Вахш»)

2004 год

Анвар Норкулов («Авиатор»)

2005 год

Хуршед Махмудов («Регар-ТадАЗ»)

2006 год

Хуршед Махмудов («Регар-ТадАЗ»)

2007 год

Нуъмон Хакимов («Парвоз»)

2008 год

Хуршед Махмудов («Регар-ТадАЗ»)

2009 год

Нуъмон Хакимов («Вахш»)

2010 год

Юсуф Рабиев («Истиклол»)

2011 год

Хуршед Махмудов («Регар-ТадАЗ»)

2012 год

Дилшод Восиев («Истиклол»).

2013 год

Дилшод Восиев («Истиклол»).

2014 год

Нуриддин Давронов («Истиклол)

2015 год

Манучехр Джалилов («Истиклол»)

2016 год

Манучехр Джалилов («Истиклол»).