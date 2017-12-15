Международный комитет по защите журналистов (Committee to Protect Journalists) призвал руководство Таджикистана освободить из-под стражи независимого журналиста и капитана команды КВН «Сборная Таджикистана» Хайрулло Мирсаидова. Соответствующее обращение было 14 декабря размещено на сайте комитета.

«В тех странах, где свободные СМИ и критические высказывания почти отсутствуют, такие журналисты как Мирсаидов заслуживают благодарности за важную работу, а не фиктивных обвинений», – заявил заместитель исполнительного директора CPJ Роберт Махони.

Ранее в поддержку Мирсаидова высказались правозащитные организации Human Rights Watch (HRW) и Норвежский Хельсинкский комитет, а также посол Великобритании в Таджикистане Хью Филпотт.

Между тем, ранее Аскар Турсунов, адвокат задержанного 5 декабря руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана» Хайрулло Мирсаидова, сообщил «АП», что его подзащитный «не жалуется на условия содержания и состояние здоровья». О других подробностях общения со своим подзащитным Турсунов не сообщил. «Я подписал подписку о неразглашении сведений, касающихся расследования уголовного дела Мирсаидова, поэтому ничего вам не могу сказать», - подчеркнул он.

В отношении Хайрулло Мирсаидова возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК Таджикистана: статья 245, ч.4, п."б" (присвоение или растрата), 189, ч.2, п."г" (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды), 340, ч.1 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 346, ч.2, п."а" (заведомо ложный донос) УК РТ.

Самая тяжелая статья из указанных - это возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды. Возможно, она была возбуждена из-за какой-то шутки, озвученной КВНщиками, которая могла показаться кому-то неудачной.

В ноябре Мирсаидов заявил, что недавно назначенный глава Управления по делам молодежи и спорта Согдийской области Олим Зохидзода вымогал у него взятку в размере 1000 долларов, а также склонял его к махинациям с бюджетными деньгами, выделенными команде КВН для покупки микрофонов. Зохидзода в ответ обвинял Мирсаидова в клевете и утверждал, что лишь пытался проверить законность расходования бюджетных денег. 5 декабря Мирсаидов был задержан. На протяжении трех дней причина задержания была неясна, а затем прокуратура объявила о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложного доноса, растраты, подделки документов и возбуждения национальной, расовой, местнической или религиозной вражды.

14 декабря источник агентства «Азия-плюс» в прокуратуре уточнил, что обвинение в ложном доносе касается именно ситуации с Олимом Зохидзода. «Свое заявление о том, что от него требовали взятку, Мирсаидов не смог доказать, и теперь по этому заявлению против него самого возбуждено уголовное дело», – пояснил источник. Остальные обвинения он не прокомментировал.