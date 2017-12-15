Представитель Швейцарского офиса в Таджикистане заявил о необходимости повышения уровня финансовой грамотности населения республики. Он считает, что информированный потребитель лучше управляет финансами домохозяйства, особенно в кризисное время.

«Нам необходимо повышать уровень грамотности населения, так как информированный потребитель лучше управляет финансами домохозяйства, особенно в кризисное время, и принимает наиболее оптимальное решение о покупке финансового продукта. Финансовая грамотность способствует снижению риска потерь и увеличивает экономическую отдачу от имеющихся ресурсов, как для своей семьи, так и для банковской системы», - сказала заместитель директора Швейцарского Офиса в РТ Корин Деманж 14 декабря в Душанбе в ходе подведения трехлетних итогов реализации Программы по повышению уровня финансовой грамотности населения в Таджикистане.

По ее мнению, одним из важнейших направлений программы содействия правительства Швейцарии является поддержка внедрения принципов ответственного финансирования и стабильности финансового рынка. «Расширение прав и возможностей потребителей финансовых услуг играет ключевую роль в достижении данной цели», - убеждена Корин Деманж.

Программа по повышению уровня финансовой грамотности населения начала реализовываться IFC в Таджикистане в 2014 году, при финансовой поддержке Правительства Швейцарии в лице Государственного Секретариата Швейцарии по Экономическому Сотрудничеству. Данная программа реализуется Международной финансовой корпорацией (IFC), входящая в Группу Всемирного банка при содействии Национального банка Таджикистана.

В настоящий момент партнерами Программы являются 15 финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность во всех регионах Таджикистана.

По данным представительства IFC в РТ, партнерам Программы был передан пакет инструментов, включающий тренинговые модули, видео-материалы, инструменты ведения учета доходов и расходов семьи, наглядные пособия в виде комиксов и серия видео и аудио-роликов по повышению финансовой грамотности населения. Кроме того, более 1,8 тысяч сотрудников данных финансовых организаций прошли обучение по консультированию населения.

«Среди наиболее важных результатов Программы, можно отметить следующие: обучено более 15 тысяч человек, среди которых 6,7 тысяч – женщины. По итогам первого полугодия 2017 года партнёрами предоставлены консультации более чем 300 тысячам человек по всей стране. Эти результаты показывают активную вовлеченность банков и микрофинансовых организаций Таджикистана в процесс повышения финансовой грамотности населения и интерес со стороны граждан к получению новых знаний и навыков», - подчеркивают в представительстве IFC.

Руководитель Программы по финансовой инфраструктуре и развитию электронных платежей Группы Всемирного Банка/IFC Зарина Одинаева отмечает, что при участии действующих финансовых организаций были разработаны материалы с учетом местных культурологических аспектов и охватывающих наиболее важные направления грамотного и разумного использования финансовых продуктов и услуг населением.

«Как пример, проведенное по итогам реализации программы повторное исследование уровня финансовой грамотности продемонстрировало рост числа граждан, имеющих накопления, на 6 процентов (40% в 2017 по сравнению с 34% в 2013 году), почти на 4% больше респондентов отметили, что укладываются в запланированный бюджет. Программа финансовой грамотности способствовала достижению таких позитивных результатов. Это также стало возможным благодаря неустанному вкладу участвующих в Программе организаций. Совместными усилиями, мы намерены и далее продолжать деятельность по повышению уровня финансовой грамотности населения до 2020 г.», - добавила г-жа Одинаева.