На прошлой неделе Британский центр иностранной политики, который возглавляет Адам Хаг, в сотрудничестве с Фондом «Открытое общество» и при поддержке Общепартийной парламентской группы по правам человека Британского парламента провел презентацию доклада, посвященного проблеме поиска убежища в Европе гражданами республик бывшего Советского Союза. Доклад был назван «Закрывающиеся двери». О нем в материале ИА "Фергана".

Презентация прошла в уютном совещательном зале №5 Палаты лордов. Функции председателя взяла на себя секретарь Общепартийной парламентской группы по правам человека Британского парламента баронесса Стерн. Кроме организаторов и авторов публикации, в зале присутствовали члены парламента, ученые, исследователи, правозащитники, гражданские активисты и журналисты.

Метафора «Закрывающиеся двери» довольно прозрачно указывает на появление все новых сложных барьеров для тех, кто спасается в Европе от преследований, а также для тех, чья жизнь и здоровье подвергаются угрозе на родине. Как справедливо замечают авторы доклада, изучавшие положение беженцев из стран бывшего СССР, в Европе этих людей не ждут с распростертыми объятиями, а в некоторых странах и вовсе не желают видеть.

Страны опасные и безопасные

Антииммигрантская политическая риторика в мире усиливается все больше. В Европе существует единая политика относительно процедур рассмотрения заявлений о защите (под которой понимается так называемая гуманитарная защита, то есть меры по обеспечению лиц, вынужденных покинуть свою родину по различным обстоятельствам, и защита прав беженцев). Однако каждая страна следует этой политике согласно собственным механизмам. Согласно статистике за 2016 год, среди стран бывшего СССР по числу прошений о защите лидируют граждане России: более 27 тысяч их заявлений находятся на стадии рассмотрения, причем половина из них касается семей с несовершеннолетними детьми. От граждан Украины подобных заявлений поступило вдвое меньше. На Армению и Грузию приходится свыше восьми тысяч заявлений от каждого государства, граждане Азербайджана подали свыше пяти тысяч, Молдавии - трех тысяч заявлений.

Если говорить о Центральной Азии, тут на первом месте Таджикистан – также три тысячи заявлений. Гражданами Казахстана было подано 685 прошений о защите, гражданами Киргизии – 680, Узбекистана – 560, Туркмении – 230.

Наиболее популярным местом назначения среди беженцев из России, Украины и Таджикистана является Польша. Для ищущих же защиты граждан Украины особенно привлекательны Чехия, Словакия и Испания.

В целом по Европе уровень признания соискателей беженцами довольно высок – свыше 60 процентов от всех поданных прошений. Однако данные по отдельным странам сильно отличаются. Так, от граждан Таджикистана Австрия признала 53.8 процента прошений, Франция – 40 процентов, Германия – 24, а Польша – всего лишь 12.5. От граждан Украины 23.1 процента было признано Францией, 17.6 – Австрией, 15.5 – Испанией, 9.1 – Польшей, 2.5 – Германией.

Беженцы из России, среди которых много жителей Чечни, больше всего признания нашли в Австрии – 42.6 процента от всех заявлений. Чуть меньше, 37.5 процента, было признано Испанией, 30.3 – Францией, 8.8 – Германия, а Польша признала лишь 8.1 процента российских прошений.



Обложка доклада The Foreign Policy Centre

В 2016 году Европейская комиссия предложила реформировать европейскую систему рассмотрения прошений о защите. Целью такой реформы стало устранение разницы в статистике признания статуса, процедурных гарантий и стандартов в европейских государствах.

Из всех стран бывшего СССР (не считая членов ЕС) в 2016 году лишь Грузия была признана Австрией и Бельгией страной, свободной от преследований. По мнению же Нидерландов, в числе «безопасных стран», кроме Грузии, оказалась еще и Украина.

У Эстонии в этом смысле позиция более сложная. Она признает Россию безопасной для тех беженцев, которые пересекали территорию РФ с целью транзита. Такой «дифференцированный» подход дает Эстонии основания для отказа в предоставлении защиты.

Финляндия же не считает Россию безопасной, даже если беженцы обладали законной визой для нахождения в этой стране или видом на жительство.

По-прежнему считаются опасными для беженцев Россия и Белоруссия. В период с 2004 по 2016 годы всего 73 гражданина России и только 35 граждан Таджикистана запросили убежище в Белоруссии. Однако им всем было отказано в любой форме защиты. И хотя «Хьюман Райтс Вотч» признала белорусскую систему беженцев не функциональной, в 2017 году несколько человек все же подали заявления на защиту в Белоруссии. Защита эта, напомним, была гарантирована Женевской конвенцией.

Интерпол как способ давления

Среднее число беженцев в Европе, подавших прошение о защите, в 2016 году составило 2.4 человека на 1000 человек населения. Одно из самых небольших соотношений тут приходится на Великобританию – 0.6 человека на каждую тысячу населения. В Германии эта цифра составляет 8.4, в Австрии – 4.8, на Мальте – 4.5.

Журналисты «The Guardian» проанализировали опыт беженцев и просителей убежища в пяти крупных странах Европы (Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии). Издание пришло к выводу, что Великобритания хуже справляется с процедурой, чем Франция, Германия и Испания. Британия принимает меньше беженцев, предлагает менее щедрую финансовую поддержку, не обеспечивает достаточно качественным жильем, не дает просителям убежища права на труд на время рассмотрения заявлений. Таким образом, из-за бюрократических проволочек она регулярно оставляет соискателей в нищете и без крова – даже в тех случаях, когда им предоставляется статус беженца. Кроме того, Британия наказывает людей, предоставляющих услуги неоплачиваемого волонтера. При этом общий уровень признания соискателя убежища в Великобритании является весьма невысоким: по состоянию на первый квартал 2016 года он достиг лишь 28 процентов, в то время как в целом по Европе он составляет 63-65 процентов.



Презентация в Палате лордов

Предоставление убежища за рубежом, однако, не гарантирует полную безопасность. Так, среди беженцев в Европе наиболее подвержены запугиваниям со стороны агентов своего правительства бывшие граждане Таджикистана. Руководство этой страны, чтобы прекратить критику в свой адрес, использует самые разные средства воздействия, начиная от объявления политических оппонентов в международный розыск по линии Интерпола и заканчивая прямым давлением на родственников диссидентов, оставшихся на родине.

Так называемое «красное извещение» Интерпола означает розыск подозреваемого, совершившего преступление. Извещение это оказалось не только эффективным методом в оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов, но и средством борьбы с политическими оппонентами руководства стран бывшего СССР. Конечно, Интерпол борется со злоупотреблением «красным извещением», однако пока он лишен возможности реально оценивать политическую «чистоту» запроса о розыске. Именно по этой причине Интерпол часто используют как инструмент политического давления.

Напоследок необходимо сказать, что авторы публикации разработали подробные рекомендации для международного сообщества, а также отдельных стран и организаций. Эти рекомендации, вне всякого сомнения, могут оказаться чрезвычайно полезны для защиты и соблюдения прав человека во всем мире.

Полный текст доклада доступен по ссылке (на английском языке).