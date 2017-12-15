Президент Узбекистана 13 декабря подписал указ о введении со следующего года штрафных санкций до 30% от заработной платы по отношению к руководителям государственной налоговой службы и других финансовых органов, сообщается на сайте Uznews.uz.

Согласно документу, с 1 января 2018 года будут введены меры ответственности и стимулирования руководителей финансовых органов и органов государственной налоговой службы, предусматривающие применение штрафных санкций за необеспечение выполнения нижеуказанных критериев в размере до 30 процентов от их должностного оклада, в том числе за:

- неисполнение прогноза доходов местных бюджетов - в размере 10 процентов;

- превышение налоговой задолженности по платежам в местный бюджет - в размере 10 процентов;

- невыполнение расчетных показателей по выявлению резервов увеличения доходов местных бюджетов - в размере 10 процентов.

Кроме этого, с 1 января 2018 года вводится премирование руководителей налоговых и финансовых органов в размере до 50 процентов от их должностного оклада, в том числе за:

- исполнение утвержденного прогноза доходов местных бюджетов - в размере 10 процентов;

- сокращение налоговой задолженности по платежам в бюджет - в размере 20 процентов;

- выполнение расчетных показателей по выявлению резервов увеличения доходов местных бюджетов - в размере 20 процентов;

Кабинету Министров Узбекистана до 1 января 2018 года поручено разработать и утвердить Положение о порядке стимулирования и материальной ответственности руководителей, должностных лиц финансовых и налоговых органов за выполнение прогнозных показателей поступления платежей в бюджет и выявление, взыскание дополнительных доходов.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.