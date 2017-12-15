Экс-глава Минобразования Таджикистана, ныне помощник президента Эмомали Рахмона по вопросам социального развития и связям с общественностью Абдуджаббор Рахмонзода избран новым председателем Совета по гуманитарному сотрудничеству (СГС), сообщается на сайте исполкома СНГ.

На совместном заседании Совета по гуманитарному сотрудничеству (СГС) и правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), которое прошло 12 декабря в Москве, был также одобрен перечень межгосударственных проектов, которые будут осуществляться при поддержке МФГС в 2018 году.

В списке - более 60 мероприятий, которые включают традиционные акции Фонда (Форум творческой и научной интеллигенции, премии «Звезды Содружества» и «Содружество дебютов», Международный форум Победителей «Великая Победа, добытая единством», гастрольно-образовательные туры молодежного симфонического оркестра, Фестиваль школьного спорта) и мероприятия, посвященные Году культуры в СНГ (Фестиваль документального кино в Минске, молодежный театральный форум в Ереване, музейная программа «Традиции для будущего» в Астане и др.).