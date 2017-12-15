На этот раз журналисты «АП» поехали на юг республики, в Куляб, где Лутфулло Холиков - мастер по изготовлению деревянной посуды, называемый в народе как «устои косатарош», продемонстрировал, как из куска древесины можно сделать большую тарелку - тавак для коллективной еды.

Таджикские деревянные тарелки – табак или таваки чуби, имеют многовековую историю. Их можно встретить почти в каждом таджикском сельском доме в центральной части и на юге республики. Деревянную посуду используют под курутоб, шакароб, фатиршурбо или фатирмаска. Таваки чубин применяется для коллективного обеда, еду преимущественно кушают не ложками, как принято, а руками.

Мастер Лутфулло – очень молод, ему всего 26 лет, но он уже достаточно опытный, его учителем был его же отец, известный в округе Куляба мастер Мухаммади из Кореза.

Тавак, ложки, мугпары (приспособления для украшения лепешек узором) и прочую кухонную утварь, по словам Лутфулло, раньше его дед создавал вручную. «Теперь таких мастеров можно посчитать по пальцам, - говорит он. - В советское время наши отцы научились изготавливать деревянную посуду на станках кустарного производства, а наше поколение работает на специальных заводских станках».

По словам мастера, посуду в основном, изготавливают из орехового дерева, чинара и тутовника, редко из ивы. Определить такие таваки можно по цвету: если посуда белого цвета – то это ива, желтоватая – из тутовника, красноватая – из чинара, а если она темно-коричневого – то точно из орешника.

«Главное в этом деле, возраст дерева, - говорит усто Лутфулло. - Чем старше дерево, тем шире его ствол и из него получится хорошая посуда. Только стойкость дерева позволяет не потрескаться посуде при первом использовании».

Каждый вид древесины, при этом, имеет свой собственный запах, вес и приносит пользу.

Блюда на любой вкус

Мастер с помощью бензопилы за считанные минуты расправляется с огромным стволом, разделяя его на диски. Один такой диск диаметром примерно в 90-100 см, он делит на 4 части, каждый кусок которого – это будущий тавак. Затем вытачивает топором один из кусков, это делается руками, чтобы сделать края блюда тонкими.

По словам домохозяек, которые постоянно пользуются национальными таваками, у такой посуды есть несколько преимуществ: во-первых: отмечена их экологичность. Применение в хозяйстве и на кухне такой посуды, в отличие от других не влияет на здоровье человека, в организм не попадают вредные вещества. Во-вторых, она придает особый вкус и запах блюдам. В-третьих, сохраняет тепло дольше другой посуды, например, фарфора. А в четвертых - ее экзотическая красота. Если у вас гость и вы для него приготовили еду в красивых узорных деревянных тарелках, то он скорее всего, будет восхищен неповторимостью вашей кухни.

Таких заготовок у него набирается целая стопка, примерно 30-40 штук. Следующий шаг – работа в мастерской. Он вставляет выточенный материал в станок и начинает крутить, стачивая кривым ножом края блюда. От быстрой работы мотора, стружки разлетаются в разные стороны на бешеной скорости.

Мастер должен усмотреть, чтобы тарелка не получилась слишком тонкой или слишком толстой, - объясняет он, и, вставив карандаш в центр посуды, крутит его снова и снова. Так на тарелке появляются узоры.

По словам брата Лутфулло, Абдулло Холикова, который помогает ему в работе, в день они могут из заготовок изготовить 10 тарелок среднего диаметра (30 см), а вообще, как объясняют братья, все зависит от желания заказчика.

Они могут делать и огромные таваки диаметром до 80 сантиметров, из которого одновременно могут покушать 7-8 человек, если не больше. А еще они готовят маленькие блюдца для детей, диаметром 10 см.

Советы от мастера

Деревянные тарелки обычно продают на базарах, цена среднего размера составляет примерно 50-60 сомони. Но наш мастер не продает свой товар на рынке, обычно к нему приезжают торговцы сами и покупают посуду оптом.

По наблюдениям мастера, в последние годы спрос на деревянные тарелки очень возрос, особенно в городах, где открываются новые курутобхона. Одновременно Лутфулло сожалеет, что для его работы приходится срубать огромные многолетние деревья (30-50-летнего возраста), но по его словам, это обычно те деревья, которые «мешают» при строительстве дорог или зданий.

Усто Лутфулло говорит, что занимаясь этим промыслом, он пытается сохранить древнее ремесло, доставшееся ему от предков. Он планирует обучить изготовлению деревянной посуды своих сыновей, когда они подрастут.

По данным археологических раскопок, уже в 8 веке до нашей эры человек пользовался деревянной утварью, при этом была замечена даже декоративная резьба на посуде. Национальные деревянные тарелки создают уют, комфорт, наполняют помещение некой теплотой и душевной добротой. Можно с уверенностью сказать, что хорошей хозяйке деревянная посуда на кухне пригодится и в хозяйстве не помешает.

Также мастер делится с нами советами, как правильно обращаться с деревянной посудой.

«Новый тавак надо закрыть целофаном, чтобы к нему не было доступа воздуха, ведь древесина еще имеет влажность и если ее оставить на открытом воздухе, она сразу потрескается. Потом посуду необходимо обтирать жиром или маслом два-три дня, некоторые заполняют ее солью на время, которая служит и гнетом, и уже потом пользуются. В такой посуде еда будет вкуснее и ароматнее, вот почему наш народ так любит кушать в ней», - говорит усто Лутфулло.

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