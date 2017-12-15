В посольстве России в Таджикистане в четверг, 14 декабря, состоялась торжественная церемония принятия присяги гражданина Российской Федерации. На верность России присягнули 50 жителей Таджикистана, подавшие документы на получение российского гражданства.

Торжественная церемония принятия присяги гражданина Российской Федерации прошла в здании консульского отдела посольства России в Таджикистане, сообщает посольство РФ.

Присутствующие прослушали гимн России, после чего зачитали текст присяги, в котором отмечается, что гражданин РФ клянется соблюдать Конституцию и законодательство России, права и свободы российских граждан, защищать свободу и независимость России, уважать ее культуру, историю, традиции и т.д.

Эта церемония стала первой в посольстве России в Таджикистане; она состоялась в соответствии с решением Владимира Путина, о чем 17 ноября был подписан соответствующий указ президента РФ.

Теперь все кандидаты на получение гражданства РФ должны будут принести присягу этой стране.

В прошлом году число новых граждан России – уроженцев Таджикистана, приобретших российское гражданство в консульском отделе посольства, составило не меньше 4-5 тысяч человек.

Между Россией и Таджикистаном действует специальное соглашение о двойном гражданстве от 1995 года, согласно которому граждане Таджикистана, принимающие гражданство РФ могут не отказываться от своего таджикского паспорта. В 2016 году в Конституцию Таджикистана были внесены поправки, одной из которых являлось установление ограничений относительно наличия гражданства другой страны для лиц, которые избираются или назначаются на государственные должности. Эта поправка, прежде всего, коснулась обладателей именно двойного гражданства – России и Таджикистана.