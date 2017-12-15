Трансграничные переводы физических лиц из России в Таджикистан по итогам третьего квартала 2017 года составили $1 млрд. 663 млн. и это на 231 млн. больше аналогичного периода 2016 года.

Больше всего денежных переводов в Таджикистан поступило в третьем квартале этого года – $741 млн., а средняя сумма одного перевода составила $102. При этом резиденты России перечислили сумму в 171 млн., а не резиденты $570 млн., сообщается Центробанк России.

В то же время пеечисления из Таджикистана в Россию за три квартала нынешнего года составили всего $107 млн. Эта сумма в 2016 году составляла $113 млн.

Валютная структура денежных переводов из России в Таджикистан: 71,6% российские рубли, 28,2% доллары США и 0,2% ЕВРО.

Наблюдается значительный рост объема денежных переводов из России в страны СНГ. По итогам трех кварталов 2017 года переведено $8,7 млрд., а по итогам этого же периода 2016 года $7,4 млрд.

В то же время, денежные переводы из России в Узбекистан по итогам трех кварталов 2017 года составили $2 млрд. 636 млн., в Кыргызстан – $1 млрд. 576 млн.

По итогам 2016 года объем переводов из России в Таджикистан составил $1 млрд. 929 млн. и это на $651 млн. больше, чем в 2015 году, когда было переведено $1 млрд. и 278 млн., в то время как в 2014 году она составляла $3 млрд. 831 млн., а в 2013 год - $4 млрд. 155 млн.