Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу официально назначил выборы президента России на 18 марта, сообщает «Интерфакс».

Верхняя палата приняла соответствующее постановление, которое вступит в силу с момента его официального опубликования. После этого будет дан старт избирательной кампании.

Позднее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщил, что постановление о назначении даты выборов будет опубликовано и вступит в силу 18 декабря.

На прошлой неделе о намерении баллотироваться на очередной срок объявил действующий президент Владимир Путин.

Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец. В ходе пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает на широкую поддержку граждан, сообщает РБК.

«Я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил, которые разделяют мой взгляд на развитие страны и доверяют мне, и вообще рассчитываю на широкую поддержку граждан», - заявил президент в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась 14 декабря на федеральных каналах.

Желание баллотироваться на выборах президента РФ на данный момент выразили уже 23 человека и их число, вероятно, будет расти, приводит Интерфакс слова главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой.

"Уже сейчас, по нашим данным, минимум 23 человека изъявили желание участвовать", - сказала Памфилова, выступая на заседании Совета Федерации в пятницу.

В беседе с журналистами она отметила: "Это не значит, что все они придут в Центризбирком".

"Сколько их будет завтра-послезавтра - непонятно. Можно только догадываться. Но условия сейчас гораздо более легкие, чем когда бы то ни было, потому что количество подписей существенно снижено. Поэтому, видимо, желающих будет больше", - сказала она.

"Самовыдвиженец должен собрать 300 тыс. подписей, партийному кандидату - 100 тысяч. Раньше эти цифры были и миллион, и два. Сейчас намного проще стать кандидатом", - сказала ранее секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в эфире "Россия 24".

Памфилова заявила, что для Путина не будет поблажек, подписи в его поддержку будут тщательно проверены комиссией.

"А какие могут быть поблажки? Нет, не будет", - сказала Памфилова, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Она подчеркнула, что ЦИК тщательно проверит все подписи, которые он должен сдать в свою поддержку как самовыдвиженец, а также другие документы. "Мы создадим максимально равные условия для всех кандидатов", - отметила Памфилова.

О намерении баллотироваться в президенты, в частности, заявляли лидер ЛПДР Владимир Жириновский, политик Алексей Навальный (глава Центризбиркома Элла Памфилова заявляла, что он не имеет права баллотироваться из-за судимости),Ксения Собчак, Григорий Явлинский, телеведущая Екатерина Гордон и бизнесмен Сергей Полонский.