В Восейском районе шесть членов одной семьи - жители кишлака Кадучи джамоата М.Вайсова - отравились колбасой местного производства. Один ребенок скончался в больнице.

Вечером 13 декабря в реанимационное отделение ЦРБ района был доставлен двухлетний Умарали Давлатов, сообщил «АП» врач – реаниматолог Игитали Аскаров.

«Он был в тяжелом состоянии, тело было, практически, синим. Ребенок был в агональном состоянии. В течение 30 минут мы пытались спасти его, но не смогли. Он умер», - сказал Аскаров, отметив, что родители ничего не сказали про причины, приведшие к смерти ребенка.

По его словам, родители забрали тело ребенка и отвезли домой.

«Однако через два часа родители привезли в реанимационное отделение всех четверых своих детей – трех девочек 7, 9, 10 лет и мальчика 6 лет с признаками отравления. Их мать 29-летняя Рухшона Файзова также жаловалась на боли в желудке», - сообщил врач.

По его словам, на вопрос о причине отравления они ответили, что ели колбасу.

«Они сказали, что купили колбасу в одном из местных магазинов кишлака Кадучи, и по дороге домой ели эту колбасу, делясь друг с другом. Они также сказали, что больше всех колбасы тогда съел самый младший Умарали», - сказал Аскаров.

Врач отметил, что всем пострадавшим были промыты желудки, сделаны необходимые процедуры, и сегодня, 15 декабря, утром они уже были отпущены домой.

«Когда мы узнали причину отравления, мы сразу же оповестили милицию, СЭС, прокуратуру, которые ночью тоже приехали в больницу. На следующий день по этому факту была проведена проверка. Колбаса, которой отравились дети и их мать была произведена ООО «Орзу» города Куляб. По результатам проверки специалисты СЭС выявили, что в составе колбасы была превышена норма нитратов, которые используются для химической обработки колбасы», - сообщил Игитали Аскаров, отметив, что главный вопрос, который необходимо решить, это бесконтрольная продаж колбасных изделий и других продуктов.

Он также сообщил, что на днях с жалобами на отравление колбасой в больницу был доставлен другой житель Куляба, отметив, что случаи отравления этим продуктом происходят в регионе впервые.

На данный момент не известно, было ли возбуждено уголовное дело по факту отравления.