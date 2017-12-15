Звездные близняшки - спортсменки, разделившие одну судьбу на двоих.

Сестры-близняшки Фатима и Зухра Холовы – одни из ведущих спортсменок Таджикистана. Они выступают в тхэквондо (ИТФ) и кикбоксинге. За свою карьеру сестры стали победительницами и призерами ряда республиканских и международных соревнований. Главные из них — золото чемпионатов мира по этим видам спорта. Сегодня наша собеседница – младшая из них, Зухра.

По стопам старшей сестры

«В семье нас четверо девушек, - говорит Зухра. - Я самая младшая. Мама вырастила нас одна. Она всегда и во всем нас поддерживает.

У нее два образования – медицинское и экономическое, 22 года отработала в роддоме акушером-гинекологом. Когда мы выбрали тхэквондо, она сказала, что спорт полезен для здоровья».

Первой пошла на тхэквондо старшая сестра, Сабина, а младшие сестры ходили на соревнования, чтобы болеть за нее.

«Так и влюбились в этот вид спорта», - говорит Зухра. Как она рассказала, девчонки пришли в спортивную секцию, которую открыл президент национальной Федерации тхэквондо Мирсаид Яхъяев, и стали тренироваться под руководством тренера Фурката Урунова.

У Сабины были успехи, она выиграла несколько чемпионатов, получила черный пояс, затем стала тренировать детей. Вторая сестра, Шервина, не смогла сделать карьеру в спорте из-за состояния здоровья, но оказывала поддержку младшим сестрам.

Зухра Холова Из личного архива Холовых

«В настоящее время мы с сестрой Фатимой занимаемся и выступаем в различных турнирах по тхэквондо и кикбоксингу», - сказала Зухра.

Звездные близняшки

Что и говорить, близнецы – сами по себе удивительное явление, и тем интереснее наблюдать за парами, разделившими одну судьбу на двоих.

«Мы близняшки, и нас всегда путают, - смеется Зухра. - Мы сильно похожи друг на друга. Она старше на 5 минут, и я всегда говорю «апа»; а она говорит, какая разница, мы ровесницы».

Человек, близко не знакомый с Фатимой и Зухрой, точно перепутает их. Летом сестры выступили во Всемирных играх в Польше. Зухра соревновалась в кикбоксинге на ринге, а Фатима участвовала как тренер. Организаторы несколько раз их путали, и доходило до смешного. «Если бы мы поменялись местами, вряд ли это заметили бы», - смеется Зухра. Когда она рассказывает о себе, всегда начинает с успехов Фатимы. Да, близняшки как две половинки. Однако в спорте и в жизни у каждой из них своя дорога. Обе с отличием окончили школу и Технологический университет. В выборе профессии они разошлись – Фатима стала программистом, а Зухра – бухгалтером.

В начале их спортивной карьеры было только тхэквондо версии ИТФ. Хотя это неолимпийский вид спорта, но на каждый международный турнир съезжаются представители более 100 стран. Только то, что тхэквондо версии ВТФ входит в программу Олимпийских игр, несколько мешает этому виду войти в олимпийскую семью. Когда национальная федерация по тхэквондо ИТФ присоединила к себе кикбоксинг версии ВКФ, который входит в программу Азиатских игр, дела пошли лучше. Многие тхэквондисты ИТФ сегодня пробуют свои силы и в кикбоксинге и добиваются успехов на международной арене. Не секрет, что именно спортсмены школы Мирсаида Яхъева чаще всех поднимают флаг Таджикистана на международных турнирах и тем самым распространяют спортивную славу Таджикистана по всему миру.

На мировой арене

Первый международный опыт Зухра получила в 2006 году, когда ей шел всего лишь 15-й год.

Это было в соседнем Узбекистане, в городе Чирчике. Зухра вышла в финал по тхэквондо и заодно участвовала в кикбоксинге и стала чемпионкой мира в своем возрасте.

«В кикбоксинге больше нужно сил, а в тхэквондо – умения», - считает Зухра. Она благодарит федерацию, тренера и семью за свои достижения в спорте.

Зухра Холова на ринге Из личного архива Холовых

Совмещать учебу и спорт не было проблемой, так как была поддержка дома. «Главное, нужно правильно распределять свое время, - говорит Зухра. – Занятия по тхэквондо привили нам не только спортивные навыки, но, прежде всего, научили нас находить свой путь в жизни».

Если человек стремится к чему-то, то обязательно добьется своего. Это главное заключение Зухры, выведенное из личного опыта.

Зухра сегодня - ведущий специалист отдела бухгалтерского учета центрального аппарата Государственной службы по надзору и регулированию в области транспорта Министерства транспорта.

С 8 утра до 5 вечера – госслужба. Затем тренировки, через день. Когда соревнования, то руководство отпускает. Сам министр транспорта поддерживает ее, потому что с пониманием относится к своей сотруднице и гордится ее успехами.

Зухра - первая девушка из Таджикистана, которая стала чемпионкой Азии по К1 (японский кикбоксинг). Однако в жизни не всегда тебе сопутствуют удачи. Бывают и горькие минуты поражений. На Всемирных играх в Польше Зухре противостояла ее старая знакомая - Там Си Лонг из Макао. Ранее на азиатских турнирах в весе до 52 кг Зухра побеждала ее трижды. Поэтому когда поднялись на ринг, девушка, выступавшая под флагом Китайской Народной Республики, не была уверена, что одолеет таджикскую спортсменку. Но в ходе борьбы Зухра получила штрафной балл, и в конце поединка судьи отдали победу Там Си Лонг. «Засудили!» - расстроилась Зухра. Но уже ничего не поделаешь. Увидев, как, радуясь и плача, прыгает китаянка, Зухра подошла и поздравила ее.

Затем было выступление на Азиатских играх в помещениях – Зухра в весе до 52 кг взяла серебро, а Фатима в весовой категории 55 кг стала бронзовым призером. «Это равносильно золоту для нас», - сказал Зухра после турнира.

Сестры Холовы намерены продолжать спортивную карьеру. В следующем году их ожидают новые поединки. Зухра по жизни оптимистка. Она верит в успех женского спорта в Таджикистане и готова своим примером доказать, что таджикские девушки могут показать себя во всей красе в мировых спортивных соревнованиях, не только по тхэквондо или кикбоксингу, но по всем видам спорта.