Третий концерт из цикла музыкальных вечеров «Девять волшебных нот» с участием юной пианистки из Республики Таджикистан Джаннат Хусейнзода состоялся 15 декабря в штаб-квартире Шанхайской организации сотрудничества в Пекине.

Организаторами очередного концерта выступили Секретариат ШОС и посольство Таджикистана в КНР.

Открывая музыкальный вечер, Генсек ШОС Рашид Алимов отметил, что на этот раз гостей вечера ждет необычный музыкальный подарок, - сообщает пресс-центр ШОС.

«Музыка это язык международного общения, не требующий перевода. В музыке есть то, что не подвластно рациональному объяснению: ее очищающая и возвеличивающая душу Тайна, сотворенное ею Чудо. Имя этого Чуда — Джаннат — что означает Рай. Мне кажется, что в день рождения Джаннат вокруг звучала волшебная музыка, которая вместе с мамой приняла ее в свои желанные объятия. С тех пор две небесные Тайны — Джаннат и Музыка — не расстаются друг с другом, они слились в единое целое», - отметил Алимов.

Поприветствовав Джаннат в Пекине, Чрезвычайный и Полномочный посол РТ в КНР Парвиз Давлатзода рассказал о большой любви к пианистке в Таджикистане.

«Многочисленные поклонники творчества Джаннат ценят её за виртуозное исполнение сочинений романтических композиторов, таких как Бах, Чайковский, Бетховен, а также своих собственных музыкальных произведений. Джаннат очень серьезно относится к своему творчеству и стремится к тому, чтобы каждое исполнение было выполнено на самом высоком уровне. Её игра не перестает удивлять даже самых искушенных слушателей», - отметил посол.

Вниманию гостей была представлена концертная программа, специально подготовленная Джаннат и её педагогом - профессором Дильбар Хакимовой. Прозвучала «Соната №9» Моцарта, «Песня без слов №6» Мендельсона, Этюд опус 75 Сибелиуса, «Ноктюрн» Шопена, а также ряд других лирических произведений современных китайских композиторов. Изюминкой программы стало исполнение Джаннат собственного произведения «Бахор» (Весна).

По завершению программы, Джаннат на «бис» сыграла пьесу «Сувенир Андалузии» Готтшалка.

В рамках программы была развернута фотовыставка под названием «История музыкальной культуры таджикского народа», а также представлены истории жизни таких известных музыкантов, композиторов, дирижеров и заслуженных деятелей искусств таджикского народа, как Зиёдулло Шахиди, Аъзам Камолов, Шохназар Сахибов, Ханифа Мавлянова, Зафар Нозимов, Одина Хошимов, Фируз Бахор, Дамир Дустмухамедов, Талабхуджа Сатторов, Шарофиддин Сайфиддинов, Толибхон Шахиди и другие.

Джаннат Хусейнзода (12 лет) — лауреат ряда отечественных и международных премий. Заниматься музыкой начала с пяти лет по классу фортепиано. В 2013 году, в возрасте восьми лет, стала лауреатом Британского фестиваля театрального искусства в номинации «Инструментальное соло». В 2014 году заняла 1 место в Фестивале детского творчества «Камалак юлдузлари». 24 октября 2014 года состоялся её дебют в роли дирижера камерного оркестра, где были исполнены собственные сочинения. В феврале 2015 года приняла участие в концерте с камерным оркестром, где выступила в роли пианистки, композитора и дирижера. В апреле и мае 2015 года стала лауреатом Международного конкурса «eMuse» (Греция, Афины), лауреатом и обладателем золотой медали «The Golden Festival International» (Франция, Париж). 30 июня 2017 года в Большом зале Таджикской Национальной Консерватории имени Талабшо Сатторова состоялся сольный концерт Джаннат. В творческом портфеле Джаннат более 100 произведений. Выпустила два личных сборника музыкальных произведений.

Выставка фотографий «История музыкальной культуры таджикского народа» была развернута в штаб-квартире ШОС при поддержке доктора искусствоведения, профессора Аслиддина Низоми, Начальника управления искусства Минкультуры РТ Мирзоолима Саидова и внука основоположника современной классической музыки в Таджикистане Зиёдулло Шахиди — Фирдавса Шахиди.

Камерные вечера в штаб-квартире ШОС продолжатся выступлениями известных пианистов всех государств-членов ШОС. В мае 2018 года ожидается гала-концерт исполнителей из всех государств "Большой восьмерки", который станет заключительным музыкальным аккордом перед саммитом ШОС в Китае.