Меморандум о реализации двухстороннего Соглашения о взаимной управленческой помощи относительно правильного исполнения таможенного законодательства подписали таможенные структуры Таджикистана и Ирана в ходе встречи в Брюсселе.

Встреча главы Таможенной службы Таджикистана Абдуфаттох Гоиба с главой Таможенной организации Ирана Фурудом Асгари состоялась в рамках очередного заседания Совета по сотрудничеству Всемирной таможенной организации 14 декабря, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Подписанный Документ предусматривает решение проблем, возникших в последнее время в данном направлении между Таджикистаном и Ираном.

Напомним, в 2015 году Таджикистан временно приостановил импорт иранской продукции. В основном это касалось продуктов питания.

Таможенная служба заявила тогда, что ограничения на импорт продовольственной продукции из Ирана – сухого чая, мяса птицы, куриного фарша и другой продукции введены из-за их низкого качества. Другая причина – отсутствия маркировки на товарах на таджикском языке.

Позднее руководство «Таджикстандарт» заявило, что отныне любая продукция, ввозимая из Ирана, должна содержать точную дату изготовления и другую маркировку на кириллице, потому, что «не все жители Таджикистана могут прочитать арабскую вязь, указанную на товаре, чем и пользуются некоторые недобросовестные предприниматели».

Осложнение отношений между Таджикистаном и Ираном привело к падению объема торгового оборота между странами. Если в 2013 году товарооборот между Таджикистаном и Ираном составил $292 млн., то по итогам 2016 года этот показатель составил $114 млн.