За 15 декабря жертвами дорожно-транспортных происшествий на дорогах Таджикистана стали пятеро граждан страны, сообщает официальный сайт МВД республики.

Водитель автомашины марки «Дулан», 38-летний житель города Гиссар Хушбахт Ашуралиев на территории Айнинского района Согда не справившись с управлением автомобиля, опрокинулся в пропасть, глубиной 30 метров. От полученных травм водитель скончался на месте.

Водитель автомашины марки «Дэу», 34-летний житель района Дусти Хатлонской области на автотрассе Дусти-Курган-тюбе совершил наезд на пешеходов - мужчину и двух его детей. От полученных травм 18-летная дочь мужчины скончалась на месте ДТП, он и его 13-летний сын госпитализированы.

Водитель автомашины марки «Опель Астра», 36-летний житель района Ашт Халимджон Джуманов совершил наезд на 78-летнего человек. Пожилой мужчина от полученных травм скончался. Экспертиза установила, что водитель находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.