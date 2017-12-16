Сегодня в Исмаилитском центре Душанбе свои двери открывает «Зимняя ярмарка ремесел».

В течение двух дней, посетителям ярмарки будут представлены продукты творческого мастерства более 100 ремесленников из разных районов и уголков Таджикистана, сообщили в Союзе ремесленников Таджикистана.

В павильонах гостей ожидают изделия из дерева, живопись по керамике, плетеные корзины, изделия с национальной вышивкой (гулдузи, зардузи), современная одежда, изготовленная в национальном стиле, ювелирные украшения, кожаные изделия, сувениры и многое другое.

В рамках программы ярмарки также пройдут мастер-классы и показ мод от основателя национального бренда «Fashion Jivj» Нафисы Имрановой.

Мероприятие организовано Союзом ремесленников Таджикистана и проводится в рамках проекта «Сеть бизнес - посреднических организаций и конкурентоспособных предприятий в Таджикистане и Кыргызстане» (NICE-TAK), финансируемый Европейским Союзом в партнерстве с Федеральным министерством экономики и энергетики Германии.

Проект реализуется международным консорциумом, в состав которого входят неправительственная организация CESVI (Италия), Национальная Ассоциация малого и среднего бизнеса Таджикистана (НАМСБ), Национальная Ассоциация деловых женщин Таджикистана (НАДЖТ), Бишкекский деловой клуб (БДК), Союз ремесленников Таджикистана (СРТ).

Возглавляет консорциум неправительственная организация SEQUA (Германия).

Вход на ярмарку свободный.