Внешнеторговый оборот Таджикистана за одиннадцать месяцев этого года составил около 3,6 миллиарда долларов. Республика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наторговала почти на 20 миллионов долларов больше.

Экспорт товаров в январе-ноябре нынешнего года составил 1 млрд 96 млн долларов, что на 35,4% или на 286,6 млн. долларов больше показателя января-ноября 2016 года.

Импорт продукции составил около 2,5 млрд долларов. Это на 9,7% или на 267 млн. долларов меньше прошлогоднего объема.

За одиннадцать месяцев этого года Таджикистан имел внешнеторговые отношения с 108 странами мира.

Главными торговыми партнерами Таджикистана остаются Россия и Казахстан. Размер таджикско-российского оборота составил 843 миллионов долларов, а таджикско-казахского – 754 миллионов долларов. Объем торговли с Россией снизился на 11%, а с Казахстаном наоборот - увеличился почти на 30%.

Более существенно в этом году упал товарооборот с Китаем – на 36%, составив за одиннадцать месяцев 526 млн долларов.

Наиболее высокий рост зафиксирован в двухсторонней торговли с Узбекистаном – 85%, перевалив за 110 миллионов долларов.