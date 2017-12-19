Кыргызстанские водители 18 декабря пожаловались руководству Баткенской области Кыргызстана за введение таджикской стороной экологического платежа на автодороге Баткен-Исфара, передают кыргызские СМИ. Как выяснилось, плата снимается вполне законно - за загрязнение воздуха.

По словам водителя Таштана Эгембердиева, с 15 декабря плата за каждый автомобиль составляет от 500 до 2500 сомов, пишет Kyrgyztoday.

«В день у нас максимум по три рейса. Если каждый раз платить по две тысячи сомов, в день набегает 6 тысяч сомов. Плата за проезд стоит сто сомов, нам ничего не остается. Мы прекратили работать, рейсов нет», - рассказывает он.

Водителей принял первый заместитель полномочного представителя правительства в Баткенской области Алишер Абдрахманов и рассказал о нововведениях с таджикской стороны.

Он отметил, что Таджикистан с 15 декабря ввел экологический платеж, соответствующее постановление было принято 29 ноября. Плата за въезд мотоцикла составляет 62 сомони (около 500 сомов), за легковой автомобиль 124 сомони (1000 сомов), микроавтобус – 250 сомони (2000 сомов), грузовой автомобиль – 300 сомони или около 2400 сомов.

Абдрахманов пообещал провести переговоры с руководством Согдийской области Таджикистана по снижению тарифов экологического платежа для транспортных перевозок по маршруту Баткен-Исфара.

Через пункт пропуска «Кызыл-Бел» на границе Кыргызстана и Таджикистана ежесуточно проходят от 700 до 900 человек и до 80 автомобилей. Стоимость проезда от Баткена до Исфары составляет 100 сомов.

Правительство озаботилось охраной атмосферного воздуха

Постановление правительства Таджикистана «О взимании экологических платежей с автомобильных транспортных средств Кыргызской Республики при въезде на территорию Республики Таджикистан» было принято 29 ноября этого года.

«В соответствии со статьей 8 Закона "Об охране окружающей среды" и статьей 11 Закона «Об охране атмосферного воздуха» правительство Таджикистана постановило взимать экологические платежи с автомобильных транспортных средств Кыргызской Республики при въезде на территорию Таджикистан», - говорится в нем.

Платежи определены в следующих размерах: мотоциклы - 62 сомони, легковые автомобили - 124 сомони, микроавтобусы - 250 сомони, грузовые автомобили и автобусы - 300 сомони.

Взимание экологических платежей возложено на Таможенную службу при правительстве РТ, а собранные средства буду перечислены в государственный бюджет.

Таджикистан имеет несколько контрольно-пропускных пунктов на границе с Кыргызстаном. Постановление правительства касается не только КПП на автодороге Исфара-Баткен, но и всех других трасс.

Больше всего грузов поступает в Таджикистан автотранспортом через территорию Согдийской области, в частности, из Кыргызстана по автодороге Баткен – Исфара.