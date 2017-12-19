На Новый год приятно не только получать, но и дарить подарки. При их выборе следует учитывать характер новой покровительницы —​ Желтой Земляной Собаки, а также ее предпочтения.

Что нельзя дарить детям

Учитывая враждебные отношения между котами и собаками, нежелательно дарить ребенку игрушки в виде кошек или книги, на которых изображены представители кошачьих.

Если ваш ребенок любит домашних животных и давно просит вас принести в дом пушистого друга, то отдайте предпочтение щенкам, ведь покровительница года плохо ладит с котами.

Что нельзя дарить женщинам

Многие представительницы слабого пола любят цепочки и ожерелья, но в 2018 году этот подарок может принести неудачу. Дело в том, что подобные аксессуары напоминают ошейники, которые не по нраву собакам. Если вы хотите порадовать женщину украшением, не разозлив новую покровительницу, пусть это будут кольца, браслеты или серьги.

Несмотря на то, что женщины любят парфюм, в 2018 году дарить его не стоит. У собак довольно чувствительное обоняние, и большинство запахов их раздражают. Такой подарок разозлит Хозяйку, и тогда следующий год не станет для вас успешным.

Старайтесь дарить кухонные принадлежности только тем женщинам, которые увлечены кулинарией и любят баловать свою семью новыми блюдами. В другом случае этот подарок будет типичным и неоригинальным. По этой же причине нежелательно дарить посуду и другие предметы домашнего быта.

Если вы выбираете подарок для женщины-коллеги, то старайтесь учитывать ее увлечения. Дарить канцелярские принадлежности не рекомендуется.

Что нельзя дарить мужчинам

Несмотря на то, что Собака — животное неприхотливое, подарки не должны быть банальными. Поэтому бритвенные станки, дезодоранты и нижнее белье дарить нежелательно.

Как и женщинам, мужчинам нельзя дарить парфюм. Избежав этого подарка, вы избежите гнева новой покровительницы.

В 2018 году астрологи не рекомендуют дарить мужчинам инструменты, ножницы и другие режущие предметы. Такой подарок может быть опасным для того, кому вы его адресуете, так как подобные предметы Собака может воспринять как угрозу.

В год Собаки в качестве подарка следует избегать кошельков. Несмотря на то, что этот подарок является полезным, он может принести бедность и денежные трудности.

Что нельзя дарить пожилым людям

Часы считаются плохим подарком для пожилых людей. Такой подарок напоминает о быстротечности жизни, поэтому лучше его избегать. Не дарите пожилым людям то, что напоминает о возрасте. Такой подарок полезен только в том случае, если человеку необходим постоянный контроль за здоровьем.

В 2018 году любому человеку нежелательно дарить зеркало. Порой собаки очень агрессивно реагируют на свое отражение и даже боятся его, поэтому подобный подарок может быть опасен. Для пожилых людей он будет пагубным, потому что зеркала вытягивают жизненную энергию и внутренние силы.

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