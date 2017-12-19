Академия ментальной арифметики «Империя Знаний» провела первую олимпиаду по робототехнике и инжинирингу.

Данная олимпиада была необходима, чтобы подвести итоги своей деятельности, сообщила «АП» директор Академии Вероника Каробкина.

«Обучение должно поддерживаться конкурсами и олимпиадами, чтобы дети могли раскрыть свой потенциал», - сказала она.

В олимпиаде приняли участие 28 детей от 5 до 12 лет, которые составили 4 команд - Лего, Роботы, Марвел и Стрелы.

«Сама олимпиада состояла из трех этапов. Первый этап - теория, когда дети отвечали на теоретические вопросы – что такое ток?, как возводится мост?, что такое башня?, что такое электрические элементы? Во втором этапе дети должны были соорудить балочный мост, с которым справились все 4 команды, как по дизайну, так и по балочному испытанию».

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На третьем этапе, по ее словам, дети соорудили роботов и запрограммировали их на перетягивание канатов.

«По итогам олимпиады команда «Роботы» заняла первое место. Теперь эта команда имеет право участвовать во Всероссийской олимпиаде по робототехнике и инжинирингу в Уфе в марте следующего года», - сообщила Каробкина.

По ее словам, взнос на олимпиаду и часть расходов на проживание в Уфе возьмут на себя российские партнеры Академии.

Курсы инжиниринга и робототехники «Империя знаний», состоящие из 15 модулей, начались с 15 апреля 2017 года.

«Например, в электрическом модуле дети учатся проводить ток, сооружать звонки и сигнализации. Есть авиакосмический модуль, где дети учатся строить из простых предметов ракету и запускать ее. Есть морская и промышленная инженерия и прочее», - отметила директор Академии, подчеркнув, что по каждому модулю робототехники проводятся экскурсии, чтобы подкрепить теорией с практикой.

К примеру, дети побывали в Варзобской ГЭС и видели, как электричество поступает в город, а во время авиакосмического модуля была организована экскурсия в офис авиакомпании «Сомон Эйр», в ходе которой дети побывали на борту самолета.

«Курсы робототехники и инжиниринга развивают технический стиль мышления. Плюс у детей набирается опыт в физике и химии, программировании, несмотря на то, что в школе они с этими предметами еще не сталкивались», - отметила Вероника Каробкина.