Ассоциация таджикской молодёжи в России при поддержке посольства Таджикистан в РФ организовала Молодёжный культурный вечер под девизом «Мы – будущее страны».

Мероприятие было посвящено Году молодежи, сообщили в Ассоциации.

В мероприятии приняли участие деятели культуры, представители таджикской диаспоры, таджикистанские студенты.

Чрезвычайный и Полномочный посол РТ в РФ Имомуддин Сатторов отметил роль молодежи в процветании страны и важность проведения подобных мероприятий для объединения студентов в России.

«Сегодняшнее мероприятие является ярким показателем того, что таджикская молодежь в России высоко ценит и готова внести свой весомый вклад в деле дальнейшего развития родного края», - сказал он.

В рамках вечера прошла презентация Ассоциации таджикской молодёжи в РФ.

Было отмечено, что Ассоциация - это сообщество студентов и молодежи из Таджикистана, целью которой является объединение таджикской молодёжи, обучающихся в России, направление их к созиданию и успешному обучению, их поддержка по учебно-правовым вопросам.

Чрезвычайный и Полномочный посол РТ в РФ Имомуддин Сатторов отметил роль молодежи в процветании страны Фото Ассоциации таджикской молодёжи в РФ 1 /6

Председатель Ассоциации Хусрав Аюбов сказал, что она имеет своих представителей в городах Санкт-Петербург, Ростов на Дону, Новосибирск, Казань, Красноярск, Пенза, Ульяновск, Киров, Краснодар, Владивосток.

«В ближайший год Ассоциация будет развиваться и в других больших городах России, где обучаются таджикские студенты. В ближайшие планы входит проведение различных конференций, встреч с учеными и видными деятелями, увлекательные дебаты и игры. В рамках правового отдела Ассоциации будут проведены консультации по правовым вопросам среди студентов, игровые суды, как по национальному, так и по международному праву. Планируем в первый квартал 2018 года провести спортивные турниры по футболу и шахматам, а с февраля 2018 года запланировали проведение серии мероприятий под названием «Шоми Точикон» («Вечер Таджиков»)», - сказал Аюбов.

В рамках вечера также была организована выставка традиционной таджикской одежды, сувениров и книг.