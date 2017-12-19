Таджикские школьники Лицея для одаренных детей, Хотами и ПВ и президентского лицея вернулись с призовыми местами со Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию.
Олимпиада проходил одновременно в Санкт-Петербурге, Барнауле, Алматы и Тбилиси 9-10 декабря 2017 года. Таджикистанские школьники участвовали в ней в Алматы.
После первого тура, которая проходила в режиме онлайн, 5 команд, состоящие из трех учеников, прошли на олимпиаду ВКОШП, сообщили «АП» в Лицее для одаренных детей.
По словам источника, в целом на олимпиаде участвовали 717 учеников из стран СНГ и Прибалтики.
«Команды должны были решить 13 задач по программированию в течение 5 часов.
Таким образом, две команды из числа школьников Лицея для одаренных детей получили серебро и бронзу, а команда из лицея Хотами и ПВ получила серебро.
В лицее также сообщили, что 15 декабря в Москве состоялось Международная дистанционная олимпиада по инициативе Башкирского университета РФ, где участвовали школьники из 18 стран (78 человек).
Первый тур олимпиады проходил также дистанционно, куда прошли пять школьников из Таджикистана.
В результате, после проведения тестирования, эссе и устных заданий, Нилуфар Ходжиматова заняла второе место и ей был вручен диплом Олимпиады по русскому языку. В командном зачете Таджикистан занял второе призовое место.
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