Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) за исторически короткий срок превратилась в авторитетное сообщество государств, в том числе самых крупных по населению (Китай, Индия) и по территории (Россия). В чем секрет успеха ШОС и каковы ее перспективы, с корреспондентом ТАСС обсудил генеральный секретарь организации Рашид Алимов.

— ШОС, которую первоначально многие рассматривали как сугубо региональную организацию, а некоторые вообще считали неким "декоративным" образованием, быстро набирает международный вес. С чем вы связываете повышение авторитета ШОС, какое место организация занимает сегодня на международной арене?

— Представляется, что подобные подходы были изначально некорректными. Стоило только взглянуть на геополитическое и геоэкономическое пространство ШОС после ее создания в 2001 году, и сразу можно было убедиться в том, что говорить о какой-то "декоративности" нового трансрегионального евразийского объединения, мягко говоря, было бы не совсем обоснованно и, более того, недальновидно, политически близоруко.

Прежде всего потому, что среди его основателей были такие два "тяжеловеса" формировавшегося многополюсного мира, как Россия и Китай, а центральноазиатская составляющая нового объединения занимала важнейшее стратегическое пространство между Востоком и Западом, Севером и Югом. Последующие годы успешного развития ШОС наглядно подтвердили ошибочность таких предположений.

Полтора десятилетия скрупулезной и целенаправленной работы государств — членов ШОС по созданию прочной договорно-правовой базы их многогранного, нацеленного на далекую перспективу сотрудничества, по его насыщению практическим содержанием принесло свои плоды: сегодня число скептиков и пессимистов существенно сократилось, если не сошло на нет. Наоборот, мы наблюдаем неуклонно возрастающий интерес к ШОС и к ее деятельности практически со всех сторон — государств не только Евро-Азиатского региона, но и международных организаций, самых широких кругов мировой общественности, политологов, средств массовой информации и так далее. Полагаю, что причина заключается в том, что за эти годы ШОС стала действенным фактором обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития, опоронесущим элементом современной архитектуры международных отношений.

Руководствуясь Хартией ШОС, Договором о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и другими базовыми документами организации, ее государства-члены реализуют модель конструктивного и доверительного партнерства. Они придерживаются линии, которая исключает блоковые, идеологизированные и конфронтационные подходы к решению актуальных международных и региональных проблем. При этом знаковым ориентиром для развития межгосударственных отношений, противодействия глобальным вызовам и угрозам, урегулирования международных разногласий является кодекс поведения, который мы условно называем "шанхайский дух". Его основа — взаимное доверие, равенство, консультации, уважение многообразия цивилизаций и культур, а также стремление к совместному развитию.

Налажена и действует прочная институционная основа ШОС, эффективно функционируют ее структурные органы, осуществляется последовательная и системная работа по реализации закрепленных в хартии целей и задач в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности. Именно все это и является базой для всемерно укрепляющегося авторитета и международного влияния организации.

Успехи ШОС во внутреннем строительстве, а также последовательная реализация принципа открытости позволили сформировать и правовую базу для ее расширения. А получение в этом году Индией и Пакистаном статуса полноправных членов организации еще более повысило потенциал и международный вес ШОС.

— Расширение ШОС, о котором говорили больше десятилетия, стало свершившимся фактом. Что означает для региона и мира вхождение в организацию Индии и Пакистана? Будет ли их участие в ШОС способствовать решению некоторых застарелых вопросов, имеющих исторический характер, — индо-пакистанские трения, китайско-индийские пограничные споры и т.д.?

— Безусловно, вступление в ШОС двух мощных и влиятельных государств Южной Азии имеет особое значение и для организации, и для Евразийского региона, равно как и для самих вступивших государств. Это государства с богатейшей культурой, многогранными традициями, они демонстрируют большие экономические успехи. Во-первых, не стоит забывать, что Индия и Пакистан 12 лет были наблюдателями в ШОС и в той или иной степени были вовлечены в дела организации. После Астанинского саммита ШОС, оказавшись за одним переговорным столом, причем на регулярной основе в различных форматах, Индия и Пакистан отныне находятся в процессе непрерывного диалога по всем вопросам текущей повестки дня организации.

Повестка дня ШОС сегодня — это, по сути, повестка общерегионального развития, включающая целый комплекс вопросов обеспечения безопасности и стабильности, укрепления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Хорошо известно, что постоянный диалог, тем более основанный на совпадении долгосрочных стратегических интересов, уже сам по себе выступает хорошим заделом для укрепления взаимопонимания, доверия, поиска и нахождения точек соприкосновения.

Повестка дня ШОС сегодня — это, по сути, повестка общерегионального развития

Во-вторых, отвечая на вторую часть вашего вопроса, подчеркну, что ШОС не занимается урегулированием спорных двусторонних вопросов, будь то пограничные, водные или иные темы во взаимоотношениях между отдельными государствами-членами. Это полностью относится и к индо-пакистанскому сюжету. Обе страны хорошо знали это и ранее, еще до подачи своих заявок на членство, однако проявили интерес к участию в деятельности "семьи ШОС".

Такой подход свидетельствовал о том, что, подавая заявки на вступление, обе страны руководствовались более фундаментальными, объединяющими их долговременными интересами не только применительно к своим соседям, но и к региону, да и миру в целом. Именно в этом объединяющем интересы государств принципе, а также в принципе добровольности участия государств в ШОС и состоит залог ее успеха и жизнеспособности.

— Как организация ШОС выросла из решения пограничного вопроса между Китаем и странами бывшего СССР? Насколько тема снижения и, по сути, снятия пограничного вопроса, повышения доверия в военной области присутствует сейчас в повестке дня ШОС, может ли пример успешных пограничных переговоров между старыми членами ШОС послужить примером для новых членов организации?

— Думаю, что ответ на этот вопрос в определенной мере я уже дал. Мы исходим из того, что сама по себе совместная созидательная работа на различных направлениях многогранной повестки дня ШОС создает дополнительную позитивную основу для укрепления взаимопонимания и доверия между государствами — членами организации вне зависимости от исторического контекста. Этому же объективно призвано содействовать и принятое в 2015 году в рамках ШОС Соглашение о сотрудничестве в пограничных вопросах. Оно предусматривает сотрудничество и взаимодействие государств-участников в интересах обеспечения безопасности на приграничных территориях, повышения возможностей в области охраны государственных границ, координации усилий в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, незаконным оборотом оружия, наркотиков, незаконной миграцией и т.д.

Хочу отметить, что у Индии и Пакистана богатейший опыт борьбы с международным терроризмом. Этот опыт, безусловно, будет востребован в шосовской практике на антитеррористическом треке.

Что касается возможности использования Индией и Пакистаном опыта переговорного процесса по пограничным вопросам государств бывшего СССР и КНР в 1990-х годах, то, думаю, теоретически она есть. Однако будет ли этот опыт ими востребован и как — решать только Нью-Дели и Исламабаду.

— На пространстве ШОС все более заметно разворачивается экономическое взаимодействие. Какова роль организации в налаживании деловых связей на пространстве ШОС? Есть ли свежие примеры такого сотрудничества — транспортное сообщение и др.?

— Полагаю, вопрос весьма важный — с учетом того, что в последние годы экономическая составляющая приобретает в деятельности ШОС все более зримые очертания, а активно закладываемая сегодня динамика на этом направлении полностью корреспондируется с основным мировым трендом.

Не открою секрета, если скажу, что уже в ближайшем будущем основным движущим механизмом всей мировой экономической жизни станет обширный Евразийский регион. Ареал Шанхайской организации — его важнейшая неотъемлемая часть со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. Сегодня ШОС, после своего недавнего расширения, занимает 61% территории Евразии, в ней проживает более 40% всего населения планеты, а государства — члены организации в совокупности производят почти четверть общемирового ВВП.

Расширение общерегионального экономического взаимодействия на пространстве ШОС существенно подкрепляется стремлением всех членов организации к поступательному развитию экономических связей как на двустороннем уровне, так и на многостороннем. Это создает широкую платформу для дальнейшей консолидации усилий, реализации масштабных целей общерегионального значения. Разработанная в прошедший период в рамках ШОС нормативная база обеспечивает широкие возможности для многопланового и многопрофильного диалога на торгово-экономическом треке. На это же направлена и деятельность Делового совета и Межбанковского объединения ШОС, дополнительный импульс деятельности которых придали в том числе и решения очередного заседания Совета глав правительств государств-членов в Сочи под председательством России.

В ближайшем будущем основным движущим механизмом всей мировой экономической жизни станет Евразийский регион

В ШОС ведется широкая и планомерная работа на различных межправительственных уровнях, включая Совет глав правительств. Работают более двух десятков комиссий по развитию взаимодействия практически во всех сферах сотрудничества. Прежде всего это касается экономики, инфраструктуры, транспорта и энергетики, упрощения таможенных процедур, механизмов взаимной торговли, создания договорных основ для стимулирования сотрудничества в области малого и среднего бизнеса, развития взаимодействия в индустрии услуг и торговли услугами и так далее.

Все это лишь некоторые примеры многогранной деятельности в интересах реализации долговременных стратегических целей организации, которые определены в ее хартии, а именно: создание благоприятных условий для постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий.

И еще. Буквально две недели назад главы правительств государств — членов нашей организации одобрили инициативу создания Форума глав регионов ШОС. Ожидаемый запуск этого нового механизма должен будет придать дополнительный импульс всем хозяйственным связям в рамках организации за счет их сопряжения с потребностями конкретных административно-территориальных единиц стран-членов и с учетом их особенностей.

Подобное взаимодействие лицом к лицу будет предметно способствовать углублению контактов в рамках ШОС на так называемых низовых уровнях, в том числе в области гуманитарных, культурных и человеческих контактов. А это также является одной из фундаментальных задач нашей организации.

Одним из наиболее показательных и практически значимых примеров растущего хозяйственного сотрудничества в рамках ШОС, безусловно, является вступившее в силу в этом году межправительственное Соглашение о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. Впервые речь об этом проекте зашла еще в 2002 году, на самой заре деятельности ШОС. На его детальную проработку, которая в равной мере учитывала бы интересы всех государств организации, потребовалось почти десять лет. Срок большой, но теперь мы имеем качественный, нацеленный на длительную перспективу и востребованный временем консолидированный документ.

А сама идея этого соглашения стала своего рода предтечей появления в последние годы ряда проектов международных транспортных коридоров в рамках многосторонних инициатив государств — членов ШОС, которые также призваны способствовать взаимовыгодному партнерскому сотрудничеству на евразийском пространстве. Примечательна и открытость соглашения, участниками которого могут стать не входящие в ШОС государства. И такие желающие уже есть.

При полном понимании принципиальной значимости совершенствования транспортной инфраструктуры для стратегического развития хозяйственно-экономического взаимодействия ШОС предпринимает шаги и для выработки единой эффективной системы транзита, в том числе на базе планируемой к разработке программы развития дорог. Это масштабные проекты, ориентированные на будущее.

— ШОС активно развивает связи с другими международными организациями и институтами. Вас нелегко застать в Пекине — вы постоянно в разъездах. Каковы отношения ШОС с ООН и ее институтами, с ЕАЭС, АСЕАН, БРИКС и др.?

— Развитие международных связей, с одной стороны, является отражением активно растущего внутреннего потенциала ШОС и, соответственно, ее авторитета на международной арене, а с другой — проявлением заинтересованности во взаимодействии с организацией других влиятельных международных структур. Недавно нами была проведена своего рода инвентаризация связей ШОС с международными организациями за весь период ее существования. В настоящее время в соответствии со Стратегией развития ШОС до 2025 года ведется работа над новой, расширенной дорожной картой таких отношений. Документ должен будет закрепить уже существующие и хорошо зарекомендовавшие себя формы и дать зеленый свет новым.

Разумеется, магистральным направлением этого аспекта деятельности ШОС является сотрудничество с ООН и ее специализированными учреждениями. Напомню, что оно строится на базе Резолюции Генассамблеи ООН 2004 года о предоставлении ШОС статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее. В 2010 году была принята Декларация о сотрудничестве между секретариатами двух организаций. Этот документ способствовал также налаживанию взаимодействия ШОС с такими профильными учреждениями ООН, как Управление по наркотикам и преступности (УНП), Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и рядом других. Полезными считаем контакты с Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. В практической плоскости стоит вопрос о налаживании сотрудничества с ЮНЕСКО, в котором мы видим широкие перспективы, и т.д.

Дополнительный импульс взаимодействию сторон придают регулярные консультации между генеральными секретарями ООН и ШОС, участие представителей руководства ООН в ежегодных саммитах ШОС в качестве гостей. Практическое взаимодействие идет прежде всего по таким важнейшим вопросам, как борьба с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и другими видами транснациональной преступности, в том числе в киберпространстве. В январе 2015 года от имени государств — членов ШОС в качестве официального документа Генассамблеи ООН была распространена обновленная редакция Правил поведения в области обеспечения международной информационной безопасности. Осенью 2016 года генеральный секретарь ШОС принял участие в дебатах Совбеза ООН по пункту повестки дня "Сотрудничество ООН с региональными и субрегиональными организациями".

Большое значение придается институционализации сотрудничества Региональной антитеррористической структуры ШОС с соответствующими подразделениями ООН. В связи с недавним созданием обновленного Контртеррористического управления этой организации мы рассматриваем возможности налаживания с ним предметного практического взаимодействия.

К числу последних значимых событий следует отнести также участие делегации ШОС в пленарном заседании ГА ООН в прошлом ноябре и принятие на нем резолюции "О сотрудничестве между ООН и ШОС", а также специальное мероприятие высокого уровня в штаб-квартире Всемирной организации в Нью-Йорке на тему: "ООН и ШОС: совместное противодействие вызовам и угрозам" с участием генеральных секретарей ООН и ШОС. Это, по нашему мнению, ознаменовало начало нового этапа в нашем взаимодействии в целях поддержания глобального мира и безопасности.

В контексте наращивания международных усилий по противодействию наркотической угрозе весьма полезным стало участие ШОС в прошлом году в заседании Комитета СБ ООН 1988, на котором была представлена подробная информация о соответствующей деятельности Шанхайской организации. Заявление лидеров наших стран к Специальной сессии Генассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков 2016 года было распространено в качестве официального документа ООН. Все это было закреплено на прошедшем с большим успехом специальном мероприятии "ООН и ШОС в борьбе против наркотиков", организованном во взаимодействии с Управлением ООН по наркотикам и преступности, в марте 2017 года. Есть полное взаимное понимание в вопросах готовности и далее продвигаться по пути обмена информацией, совместного анализа ситуации, а также развития новых форм сотрудничества на антинаркотическом треке.

Другим примером нашего плодотворного взаимодействия с ООН являются многолетние тесные контакты секретариата ШОС с ЭСКАТО. Они также строятся на основе подписанного ранее Меморандума о взаимопонимании, который предусматривает взаимодействие по ряду направлений, включая транспортную сферу. Эксперты ЭСКАТО внесли существенный вклад и оказали полезное практическое содействие в подготовке соглашения по международным автомобильным перевозкам. Активный взаимный настрой на продолжение взаимодействия был подтвержден в нынешнем ноябре на представительном совместном мероприятии высокого уровня в Бангкоке под названием: "На пути к региональной транспортной взаимосвязанности". Думается, что успешная совместная работа открыла новые горизонты для углубленного сотрудничества с ЭСКАТО и на других направлениях, что может приобрести особое звучание на фоне активизации в последнее время всей экономической деятельности ШОС.

Мы работаем над дальнейшим продвижением нашего сотрудничества с учетом опыта и специфики как ШОС, так и АСЕАН

Мы видим также растущий интерес и широкие перспективы для развития взаимодействия с такой влиятельной соседней с ШОС организацией, как АСЕАН, чему в том числе способствовали и активные контакты в последнее время между руководителями секретариатов двух объединений, а также участие ШОС в мероприятиях АСЕАН на высоком и высшем уровнях. Сегодня мы работаем над дальнейшим продвижением нашего сотрудничества с учетом опыта и специфики как ШОС, так и АСЕАН.

С СНГ и ОДКБ в силу их специфики отношения строятся прежде всего на базе проведения регулярных политических консультаций, которые позволяют "сверять часы" по актуальным вопросам региональной повестки дня.

— Кроме государств — членов ШОС в "семью ШОС" входят государства — наблюдатели и партнеры по диалогу. Они просто "наблюдают" и участвуют в диалоге или их статус имеет определенный практический смысл? Могут ли они со временем тоже стать полноценными членами организации? Есть ли в "портфеле" ШОС заявки на полноправное членство, на получение статуса наблюдателей и партнеров по диалогу?

— Прежде всего хочу подчеркнуть, что государства — члены ШОС — и этот посыл зафиксирован в Астанинской декларации — придают важное значение углублению сотрудничества с государствами — наблюдателями и партнерами по диалогу, рассматривая его в том числе в качестве существенной составляющей дальнейшего развития ШОС и повышения ее потенциала.

Статус партнера по диалогу является первым этапом в сотрудничестве с "Шанхайской восьмеркой" и может быть предоставлен государству или организации, которые разделяют цели и принципы ШОС. Партнеры по диалогу сотрудничают с ШОС по отдельным направлениям деятельности, предусмотренным прежде всего Хартией ШОС и другими международными договорами в рамках организации и зафиксированным в Меморандуме о предоставлении им статуса партнера по диалогу ШОС. По взаимной договоренности проводятся также консультативные встречи в министерском или иных форматах. При этом в последнее время такая практика набирает все большую динамику.

Хартия ШОС предусматривает возможность предоставления заинтересованному государству или международной организации статуса наблюдателя. Положение о статусе наблюдателя при ШОС определяет специальный порядок и процедуру предоставления такого статуса.

Касаясь вовлеченности государств-наблюдателей в деятельность организации, хотел бы подчеркнуть, что они принимают непосредственное участие в работе ШОС, только, так сказать, без права участия в голосовании. В частности, главы государств и правительств стран-наблюдателей ежегодно участвуют в заседаниях основных органов объединения — Совета глав государств — членов ШОС и Совета глав правительств (премьер-министров) государств — членов ШОС. Отмечу, что такую прерогативу не имеют партнеры по диалогу ШОС.

Представители наблюдателей на соответствующем уровне также приглашаются на совещания отраслевых министерств и ведомств государств-членов, а также конференции и симпозиумы, круглые столы и различные встречи, проводимые в рамках организации. В качестве примера можно привести недавно прошедшие мероприятия, такие как 16-е заседание Совета глав правительств (1 декабря 2017 года, Сочи); 16-е совещание министров, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность (15 ноября 2017 года, Москва); 5-е совещание министров юстиции (20 октября 2017 года, Ташкент) и еще ряд других мероприятий, в которых участвовали высокопоставленные должностные лица стран-наблюдателей.

Представители государств-наблюдателей, как правило, выступают на мероприятиях ШОС и могут распространять письменные заявления, подробно обсуждают вопросы, касающиеся как их государств, так и актуальных вопросов региональной и международной повестки дня. Они также имеют доступ к открытым документам, принимаемым в рамках организации.

Кроме того, деловые круги и финансовые институты государств-наблюдателей активно взаимодействуют со своими партнерами из государств — членов организации по линии Межбанковского объединения ШОС и Делового совета ШОС.

Республика Беларусь продемонстрировала энергичный подход и деятельное участие в совместной работе

Многое, безусловно, зависит и от самих наблюдателей, от их стремления развивать практическое сотрудничество, активности и инициативности. К примеру, Республика Беларусь, подключившись к взаимодействию в шосовском формате в качестве партнера по диалогу, продемонстрировала энергичный подход и деятельное участие в совместной работе, в результате чего в Уфе (в 2015 году) было принято решение о повышении ее статуса до наблюдателя при ШОС.

В целом можно отметить, что с 2004 года по настоящее время в рамках ШОС накопился существенный опыт работы с наблюдателями, а углубляемое с ними взаимодействие в полной мере соответствует ряду основных принципов и задач ШОС: ее открытости, ненаправленности против других государств и развития равноправных отношений с другими странами и международными организациями.

Параллельно с ростом международного престижа и многосторонней активности Шанхайской организации сотрудничества растет практический интерес наблюдателей и партнеров по диалогу к предметному и практическому взаимодействию в рамках ШОС. Разумеется, в очерченных для этого юридических рамках. Особый интерес проявляется к взаимодействию на контртеррористическом треке, а также в области экономики и культуры путем участия в работе профильных комитетов и рабочих групп. Дополнительные возможности для общей активизации деятельности и сближения институтов наблюдателей и партнеров по диалогу может стать и их присоединение, там, где это юридически допустимо, к некоторым соглашениям и другим нормативным актам Шанхайской организации. Такой призыв к ним содержится в Совместном коммюнике по итогам ежегодной встречи глав правительств государств ШОС в Сочи 30 ноября — 1 декабря.

Со временем наблюдатели, естественно, смогут стать полноправными членами ШОС, а партнеры по диалогу — повысить свой статус до уровня наблюдателя.

— Нас, конечно, интересует заявка Ирана, который, похоже, серьезно претендует на членство и даже заручился поддержкой некоторых стран-членов. Как тут обстоят дела?

— В настоящее время в "портфеле" организации имеются две заявки на полноправное членство: от Ирана и Афганистана.

Как уже было отмечено, ШОС последовательно придерживается принципа открытости в деле сотрудничества со всеми заинтересованными странами и международными организациями. Практическая реализация данного принципа отражается в процессе расширения организации. ШОС, как международная организация, открыта для приема в ее члены других государств региона, которые обязуются соблюдать цели и принципы, а также международные договоры и документы организации. Это положение, зафиксированное в статье 13 Хартии ШОС и в Стратегии развития организации до 2025 года, является краеугольным принципом в вопросе расширения.

При создании ШОС, естественно, не стоял вопрос о расширении состава, но в процессе успешного становления и развития организации, повышения ее роли в формировании новой глобальной международной архитектуры многие страны региона начали проявлять интерес к участию в ней. С 2006 года государства-члены, столкнувшись с большим международным интересом к деятельности ШОС, приступили к подготовке нормативно-правовой основы регулирования вопросов предоставления членства в организации.

В течение последующих лет специалисты внешнеполитических ведомств стран ШОС проводили консультации для обсуждения каждого аспекта расширения. В результате длительных и сложных переговоров были разработаны и утверждены основные документы, открывающие возможности принятия новых членов в ШОС. Среди них: Положение о приеме новых членов в ШОС, Порядок предоставления статуса государства — члена ШОС, Типовой меморандум об обязательствах государства-заявителя в целях получения статуса государства — члена ШОС. Эти документы определяют критерии, условия и механизм вступления в ШОС заинтересованного государства, устанавливают юридические, финансовые и административные процедуры приема новых членов.

В соответствии с этими правовыми актами государству, желающему вступить в ШОС, необходимо провести серьезную и большую работу у себя в стране, прежде всего по присоединению ко всем 54 многосторонним договорам организации. Успешное завершение данного процесса зависит от строгого соблюдения и исполнения государствами-заявителями договорно-правовых обязательств по ШОС.

Решение по заявке каждого заинтересованного государства будет приниматься после всесторонних и глубоких консультаций

Окончательное решение о предоставлении статуса государства — члена ШОС принимается Советом глав государств — членов ШОС на основе консенсуса, который обеспечивает учет мнения каждого действующего члена организации.

При этом следует учитывать, что в настоящее время ШОС не преследует цель ежегодного механического расширения своего состава. Решение по заявке каждого заинтересованного государства будет приниматься после всесторонних и глубоких консультаций между государствами — членами ШОС.

— Мы стоим на пороге 2018 года. Какова повестка дня ШОС на будущий год?

— Повестка дня как на предстоящий 2018 год, так и на дальнейшую ближайшую перспективу вытекает из задач по реализации комплексной Стратегии развития ШОС до 2025 года, которая определила все принципиальные вехи на этом направлении. Перед нами стоит задача не только сохранять, но и развивать набранную динамику на всех традиционных и принципиально важных для ШОС сферах ее деятельности. А это — безопасность и противодействие таким вызовам и угрозам, как терроризм, сепаратизм и экстремизм, всемерное развитие и совершенствование деятельности на экономическом и культурно-гуманитарном направлениях. От успеха на этих треках в значительной степени будет зависеть и дальнейший рост авторитета и влияния ШОС на евразийской и общемировой арене.

Немаловажную роль в этом призваны сыграть и международные связи организации, контакты и взаимодействие с ООН и партнерскими региональными структурами. При этом мы постоянно ощущаем растущий предметный интерес к сотрудничеству с ШОС и с их стороны. Помимо расширения географии внешних контактов организации мы твердо настроены на совершенствование и поиск новых форм взаимодействия с ними, которое отвечало бы практическим интересам всех сторон.

Что касается конкретных мероприятий по линии ШОС в 2018 году, то, помимо насыщенных рабочих встреч на различных уровнях и по различным направлениям, главным из них, безусловно, будет очередной саммит глав государств — членов ШОС в замечательном китайском городе Циндао. Саммит завершит год председательства КНР в ШОС, которое по ротации перейдет к Киргизии. Во второй половине 2018 года в Душанбе состоится также очередная встреча в рамках Совета глав правительств, которая традиционно концентрируется на рассмотрении вопросов взаимодействия в экономической сфере. Учитывая растущее значение этого аспекта, такие встречи становятся все более насыщенными и предметными.

В числе других крупных мероприятий можно назвать планируемый к проведению Экономический и Торгово-промышленный форумы, Международную ярмарку импорта, Форум малого бизнеса, Женский форум и Научно-практический форум ШОС. Планируются мероприятия по линии молодежного обмена, в рамках сотрудничества с международными организациями. Осенью 2018 года на сессии Генеральной Ассамблеи ООН ожидается принятие очередной резолюции "Сотрудничество между ООН и ШОС".

— За последние год-полтора в секретариате ШОС появилась скульптура "Барабан ШОС", мраморная Хартия ШОС и другие символические объекты. Какой смысл в их появлении?

— Мы стремимся к тому, чтобы штаб-квартира организации была не только офисом, но и своего рода особым местом, где посетители и гости наших мероприятий, которых становится все больше, знакомились как с деятельностью ШОС, так и с ее символикой. Для этих целей в главном холле всех наших посетителей встречает мраморная Хартия ШОС, раскрытая на странице с подписями глав государств — основателей организации.

Скульптурная композиция "Шанхайский дух" в исполнении известного китайского скульптора и общественного деятеля Юань Сикуня была также установлена в 2016 году в честь 15-летия организации. Она состоит из двух элементов — большого барабана и символического музыкального инструмента. Соединяясь в единый ансамбль, они символизируют общую историю народов, входящих в организацию, высокие цели и ценности, которые несет ШОС. Двухметровый барабан в определенном смысле созвучен композиции "Колокол мира" в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, символизируя в том числе и общность целей и задач обеих организаций.

— В стенах штаб-квартиры ШОС звучит музыка. Расскажите о проекте "Девять волшебных нот", успевает ли организация уделять внимание гуманитарному сотрудничеству в "семье ШОС"?

— В основе идеи проведения цикла фортепианных концертов "Девять волшебных нот" лежит общая линия нашей организации по углублению культурно-гуманитарного сотрудничества через перекличку и диалог культур, взаимопознание, в том числе посредством раскрытия национальных талантов государств — членов ШОС. В этих целях мы приглашаем талантливых музыкантов из стран ШОС для организации камерного концерта в стенах штаб-квартиры. Как правило, такие концерты являются комплексными и включают в себя музыкальную программу, фотовыставку и презентации. Нынешний цикл состоит из восьми фортепианных концертов, по одному пианисту от каждого государства ШОС. Проект завершится следующей весной, когда мы планируем провести девятый, большой заключительный концерт с одновременным участием восьми пианистов из всех государств — членов ШОС.

На все концерты мы приглашаем гостей с членами семей

Особенностью организации концертов является подбираемая самими исполнителями классическая европейская фортепианная музыка, а также современная, авторами которой являются композиторы государств — членов ШОС. В программу также входят обработанные музыкальные образцы национальных мелодий. Проект открыла прекрасная китайская пианистка Тянь Цзясинь, эстафету подхватила известная узбекская пианистка Мадина Файзиева. А буквально на днях мы слушали талантливую девочку из Таджикистана Джаннат Хусейнзаде.

На все концерты мы приглашаем гостей с членами семей. Это послы и другие представители государств-членов, стран — наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС; зачастую гостями бывают также сотрудники миссий некоторых международных партнерских организаций.

Культурно-гуманитарная составляющая работы секретариата, которая постепенно становится заметным явлением в Пекине, отражает немалое внимание в целом, уделяемое в рамках ШОС развитию сотрудничества на этом направлении как неотъемлемой части деятельности по сближению народов ареала Шанхайской организации.

Поэтому и ответ на ваш вопрос о том, успевает ли ШОС уделять внимание гуманитарному сотрудничеству, может быть "да", и только "да". Чем дальше развивается организация, тем большее значение будет иметь и этот аспект. Ведь одна из долговременных стратегических целей ШОС заключается в том, чтобы народы наших стран лучше и глубже понимали друг друга, в том числе путем совмещения ценностных установок, продуктивного налаживания и развития межцивилизационного диалога. Приоритеты здесь — изучение и сохранение культурного и природного наследия региона ШОС, содействие развитию культурно-гуманитарных контактов между неправительственными организациями, некоммерческими объединениями и гражданами государств-членов, развитие системы совместной подготовки кадров в рамках Университета ШОС, поощрение молодежных обменов, развитие взаимных туристических потоков и т.д. По всем этим направлениям имеются базовые нормативные документы и конкретные программы их реализации.

— Если мы уж заговорили о ближайших перспективах, то какой видится организация в более отдаленной перспективе? Уже сейчас в ШОС — чуть ли не половина населения мира, огромная часть территории Земли. Не будет ли ШОС эдакой планетарной организацией?

— Как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе наша организация прежде всего будет стремиться с максимальной отдачей выполнять свою главную миссию — укрепление между государствами-членами доверия, дружбы и добрососедства, развитие сотрудничества в интересах наших народов, поддержание мира и стабильности в регионе ШОС, а также формирование нового многополярного и справедливого миропорядка.

ШОС не ставит перед собой задачу превращения в планетарную организацию

Отвечая на вторую часть вопроса, скажу, что ШОС не ставит перед собой задачу превращения в планетарную, как вы выразились, организацию в географически-астрономическом понимании этого слова. Вместе с тем могу с большой долей уверенности предположить, что со временем она способна стать планетарной. В том смысле, что ШОС как организация нового типа являет собой яркий пример для подражания, пример умелого, широкого и комплексного использования набора во взаимоотношениях между государствами таких фундаментальных принципов и ценностей, которые лежат в основе философии ШОС и которые мы называем "шанхайский дух".

— Кстати, где вы будете встречать Новый год?

— В секретариате существует добрая традиция праздновать наступление Нового года не только по григорианскому календарю, но и в соответствии с традициями народов Востока, в том числе международный праздник Навруз и китайский Праздник весны — Чунцзе.

31 декабря 2017 года я и многие мои коллеги по секретариату ШОС будем находиться в Куньмине — административном центре китайской провинции Юньнань. Там в партнерстве с местными органами власти этого быстро развивающегося города КНР мы уже во второй раз проводим Международный марафон ШОС. Хотя этому начинанию всего два года, но оно уже находит широкую поддержку в государствах — членах организации. В частности, летом аналогичное мероприятие было проведено в Астане, в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. Рассчитываем, что как в 2017-м, так и в последующие годы наш марафон получит дальнейшее ускорение и станет одним из знаковых спортивно-культурных мероприятий ШОС. Приглашаю и вас принять участие в этом самом масштабном спортивном и культурно-зрелищном событии в жизни ШОС.