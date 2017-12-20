Праздничное шествие в Худжанде по случаю 25-й годовщины независимости. Архивное фото

Президент Таджикистана указал создать оргкомитет празднования 30-й годовщины независимости Таджикистана.

19 декабря он подписал указ «О праздновании 30-летия Государственной независимости Республики Таджикистан», сообщает пресс-служба главы государства.

Указ подписан с целью укрепления Государственной независимости Республики Таджикистан, сохранения и развития национальных культурных ценностей и обеспечения стабильного развития общества.

Президент поручает правительству в двухмесячный срок создать Организационный комитет и утвердить план мероприятий празднования 30-летия Государственной независимости.

День независимости Таджикистана - государственный праздник Республики Таджикистан. Отмечается ежегодно 9 сентября.

В этот день в 1991 году на внеочередной сессии Верховного Совета Республики Таджикистан 12-го созыва было принято Заявление о государственной независимости Республики Таджикистан. Заявление послужило основанием для принятия постановления Верховного Совета республики "О провозглашении Государственной независимости Республики Таджикистан".