По факту отравления колбасой, при котором умер двухлетний Умарали Давлатова, а также пострадали другие члены одной семьи в Восейском районе, открыто уголовное дело.

Следствие ведет прокуратура района.

Напомним, 13 декабря шесть члены одной семьи - жители кишлака Кадучи джамоата М.Вайсова - отравились колбасой местного производства. Ребенок скончался в больнице.

«Они сказали, что купили колбасу в одном из местных магазинов кишлака Кадучи, и по дороге домой ели эту колбасу, делясь друг с другом. Они также сказали, что больше всех колбасы тогда съел самый младший Умарали», - сказал "АП" врач реанимационного отделения ЦРБ района Игитали Аскаров.

По словам врача, уже после проверки СЭС выявила, что колбаса, которой отравились дети и их мать была произведена ООО «Орзу» города Куляб. По результатам проверки специалисты выявили, что в составе продукта была превышена норма нитратов, которые используются для химической обработки колбасы.

Между тем, за пять дней до этой трагедии, подобное происшествие случилось и с другой семьей. Четверо членов одной семьи города Куляба также, по предварительным данным, отравились колбасой, сообщил «АП» источник в прокуратуре города Куляб. Серьезно никто из них не пострадал. По данному факту открыто уголовное дело. Идет проверка.